親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

賓士接待外賓 經典「經國號」再現樸實風華

2019-03-05 23:33聯合報 文／江良誠

故總統蔣經國接待外賓的一輛8人座賓士經典房車，被台灣經典老車協會理事長李世昌收藏，再重新整理。這輛禮賓車是蔣經國借來接待外賓使用，車身造型典雅但內裝簡單，讓人感受蔣經國低調樸實特質。
圖／江良誠翻攝
圖／江良誠翻攝
分享
圖／江良誠
圖／江良誠
分享

蔣經國

相關新聞

芭比娃娃60歲 新北辦趴邀壽星慶生

2019-03-05 23:53

「玉里熊讚」變裝黑寶 2個月後現身

2019-03-06 00:07

芭比娃娃當年進口好貴 員工夾帶回家自組

2019-03-05 23:58

80歲「榕樹爺爺」 伴慢飛天使飛翔

2019-03-05 23:40

復甦泰雅小米文化 4月13來那羅部落播種趣

2019-03-05 22:50

新北鶯歌陶博館醃脆梅18年 梅甕「大漢」

2019-03-05 00:11

苗栗魯冰花季 賞花找「茶」

2019-03-05 00:01

潛水魂上身 台南警拍遍海底世界

2019-03-04 23:44

南投信義雙龍景觀吊橋 拚今夏啟用

2019-03-04 23:38

200多種蘭花新品 買家心動了

2019-03-04 23:31

土地公春遊宜蘭羅東 周末登場

2019-03-04 23:14

李克承故居 新竹人都鮮少知的巷弄祕境

2019-03-04 14:33

李克承故居 連新竹人都鮮少知的巷弄祕境

2019-03-04 09:08

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 10:08

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:36
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27

影／古董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-05 12:05

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top