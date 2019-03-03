好紅！台灣洋桔梗 5年外銷億元

2019-03-03 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化報導



粉色洋桔梗為外銷日本主力之一。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

彰化是台灣主要花卉產地之一，這幾年花農種出高品質「洋桔梗」，早已取代菊花外銷日本，近5年外銷金額約達1億元，是台灣外銷排名第二的切花品項；只是東南亞國家近年也積極拓展洋桔梗市場，台灣農業輔導單位及生產合作社持續開發新市場，以穩定外銷管道。

洋桔梗生長需充足陽光，主要種在彰化與嘉義地區，也因對氣候敏感，多以溫室栽種；彰化縣花卉生產合作社經理高銘輝說，彰化過去是大宗菊花外銷主產地，隨國際競爭外銷量減，10多年前陸續嘗試其他切花，但外銷都不順利，後來看到洋桔梗有市場，加上台灣花農技術能勝任，逐漸打開通路。

每年11月到隔年3月是日本寒冬，也是台灣外銷洋桔梗的旺季，日本人偏愛白色與粉色，除了祭祀與婚喪喜慶愛用，插花文化也讓洋桔梗多元化。

目前台灣洋桔梗外銷打團體戰，貿易商與花農契作每支保證收購價15元，但外銷品規要求嚴格，花農須疏蕾讓洋桔梗出貨時達到1株3花2苞，或是2花3苞5朵，還得有一致高度。

北斗花農黃鴻洲說，結花苞時要取捨，讓養分集中，才會又美又均勻，採收前1個月幾乎不給水，到日本拍賣市場才能維持硬挺與鮮豔。

日本進口洋桔梗來自台灣數量已達95%，但中國、越南、馬來西亞近年都想搶市場；彰化花農表示，必須更重視「友善種植」，種植與外銷包裝有環保認證，更有機會跨進歐美通路。