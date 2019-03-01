埔里百年夫妻樹病了 居民動員20多人搶救

2019-03-01 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



埔里鎮天仙宮「百年夫妻樹」因棲地不佳，居民和樹醫團隊幫忙改善生存環境。 記者賴香珊／攝影 分享 facebook 南投縣埔里鎮麒麟里天仙宮旁的「百年夫妻樹」，近年因棲地環境不佳，枝葉日漸稀疏，根幹更出現空洞、剝皮等狀況，當地居民很憂心，日前尋求專業樹醫協助醫治，盼能恢復生機，繼續作伴相守。

「一大一小、相依相伴逾百年。」當地里長黃戊寅指出，天仙宮旁的2棵鳳凰木，樹齡均逾百年，因兩樹相依而生，被居民視為「夫妻樹」，是見證社區發展的重要地標，這幾年卻枝葉稀疏「病懨懨」的，健康似乎出狀況。

地方憂心「夫妻樹」老命不保，因此尋求台灣老樹救援協會幫老樹診斷治病，經檢視後發現，夫妻樹環根部周邊因民宅整建、道路改善遭鋪設水泥或柏油，嚴重阻礙它們淺根呼吸與發育，長年下來損害其健康狀況，病情才會急轉直下。

台灣老樹救援協會執行長許叔蓀說，確認老樹病灶後，便與當地居民著手規畫搶救行動，另方面也慶幸，這對老夫妻應該未感染「樹癌」褐根病，只要妥善重整棲地，透過短期救治和長期維護，重獲生機的機率就相當高。

麒麟里為此動員20多人協同台灣老樹救援協會、中興大學護樹志工，以電鑽、鏟子等將長期覆蓋老樹根部的水泥、柏油塊全數挖除，再以水刀工法鬆軟其棲地土壤，之後埋入竹管協助通氣和排水，未來將在夫妻樹四周圍起隔離區，避免樹木根部土壤遭人車踩踏、輾壓，維護根系健康。