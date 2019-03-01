影／這兩個嘴咬腳踢超狠 路人勸架也沒用笑翻
到底是什麼深仇大恨，需要打這麼狠？LINE群組最近傳一段「瘋狂打架」的影片，讓人以為是幫派鬥毆，沒想到主角是兩隻小鳥，但狠勁一點也不輸人類，不僅嘴咬腳踢，還從樹上打到路上，還有路人圍觀勸架，牠們還是不為所動，緊緊揪住對方，讓圍觀民眾和網友全都笑翻，懷疑到底是有什麼深仇大恨。
資深鳥友陳德治說，一般鳥類打架，一是為了搶領域而打架，有些鳥的領域性很強，雙方就會展開攻擊和威脅，二可能是搶食，因為食物紛爭，如果一方不肯離開就會打架解決，三是求偶，求偶期公鳥會爭先向母鳥求偶，如果另一隻公鳥也來求偶，2隻公鳥便會打架決定 。根據影片研判，這兩隻冠羽畫眉可能是因求偶才爭風吃醋，但吵的這麼嚴重，相當少見。
這段影片一開始，就看到兩隻小鳥躺在地上，鳥喙合在一起，以為是在嬉戲。不過沒多久就發現雙方以腳互踢，動作越來越大，同時發出吱吱喳喳的聲音助勢。
民眾說，這兩隻鳥在打架不肯相讓，從樹上一路追打到路面，兩隻不僅用嘴互咬還用腳踢對方的肚子，甚至還倒在地上不斷轉圈。圍觀的民眾還勸，「不要再打了」「打成這樣太誇張了」，但兩隻鳥不為所動，拚命攻擊對方，路人也拿起手機拍下小鳥打架場景，雙鳥纏鬥快40秒鐘，才又飛上樹梢，但一路還是再纏鬥，兩隻鳥打架的狠勁，讓圍觀民眾笑翻。
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