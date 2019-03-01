動物園穿山甲、箭毒蛙列車來了 快趁連假衝一波

2019-03-01 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市立動物園推出嶄新的「穿山甲」和「箭毒蛙」遊客列車，目前已完成試營運加入接駁行列。這兩輛以動物造型作為車體外觀彩繪設計的列車，一亮相立刻受到大小朋友的喜愛，成為逛動物園必拍的熱門景點。

動物園表示，園區為了盡量不破壞自然環境，未採取大規模整地、推平的方式，反而是依山而建，與大自然融為一體，因此民眾由售票處入園後，一路往上到溫帶動物區，沿途皆為平緩的上坡路段，非常適合全家大小一起悠閒漫步。

為了提供遊客更多元化的參觀選擇，動物園自民國91年起，引進第一批蒸氣火車造型的遊客列車後，深受大小朋友的喜愛，從那時候開始，搭乘列車也成為許多民眾到動物園不可或缺的熱門行程之一。

在「穿山甲」及「箭毒蛙」兩輛列車加入後，園區內目前共有10輛遊客列車輪流在線上服務，每輛列車的外觀設計、車廂配置及座位擺設等都不盡相同，各有其特色。

動物園表示，搭乘特色遊客列車，每人每趟只要5元，學齡前兒童、身心障礙者本人免費，進入車站後可直接在收費箱內投入現金（恕不找零），或使用悠遊卡驗票機刷卡付費。