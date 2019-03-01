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偶像劇加持 大學成熱門踏青景點

2019-03-01 13:42聯合晚報 記者林良齊／台北報導

除了許多私立學校種植櫻花外，不少公校也種植櫻花，而拍過多部偶像劇的中央大學種植包括河津櫻、大漁櫻與大寒櫻等，停車費收費平日則是每小時20元，例假日每小時40元，單日最高200元。

中央大學除了櫻花 木棉花也吸睛

雖然受到暖冬效應，花期較不一定，河津櫻已略見一些花苞。校園內還有許多山櫻花、八重櫻和吉野櫻等，在春神催化下，已陸續揭開了早春序曲。環校道路的杜鵑也是一大吸睛的「嬌」點。而每年3、4月間，中大路上火紅的木棉花開，也被譽為北台灣最美的木棉花道。

中央大學校園種植櫻花。 中央大學／提供
中央大學校園種植櫻花。 中央大學／提供
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而中央大學以「松」立校，擁有全台灣平地最多的松樹，百花川松 林步道附近，假日常吸引許多遊客前來郊遊、野餐；俯拾可得的松果，是民眾前來中大最美回憶。偶然間，還可見活潑、可愛的松鼠穿梭其中，令人驚喜。

而暨南大學也與日月潭風景管理處合作推出櫻花季活動，校地面積達150公頃的暨大，四周群山環繞、綠草如茵、相間如畫，高聳山際與藍天為伍相伴。

暨南大學校園內，還有著數公頃逾千餘株的「八重櫻」、「山櫻花」、「枝垂櫻」及「昭和櫻」等等，遍植在人文學院、教育學院、管理學院及科技學院等大樓，環抱主櫻花林區，春寒時節一群群美麗櫻花的綻開，已經成為全國各地民眾與遊客休憩觀光的好地方，而停車費，自小客車50元、大型車500元。

台北大學三峽校區大學校園十分美麗，種植不少櫻花。 圖／台北大學提供
台北大學三峽校區大學校園十分美麗，種植不少櫻花。 圖／台北大學提供
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台北大學三峽校區 櫻花也綻放

新北市的台北大學三峽校區的也有種植櫻花，包括在法律學院後方、音律電機資訊大樓至學生宿舍步道等都有由前大法官城仲模捐贈的櫻花；而北大校友總會榮譽理事長張平沼去年初捐贈、種植於心湖環湖週邊的櫻花，北大歡迎師生與民眾蒞臨欣賞，停車費50元。

櫻花季中央大學
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