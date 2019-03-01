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聽過用銀來創作書畫？ 黃建和致力推動環保藝術

2019-03-01 08:28聯合報 記者周宗禎╱即時報導

書畫用顏料常含有毒性化學物質，對人體和環境有不良影響。大學退休教授黃建和發揮化學專業，研發強調「全程無毒無汙染的銀書畫」雕塑技巧，近來致力推廣。黃建和藝術創作豐富，應邀在嘉南藥理大學「嘉南藝苑」展出近60件作品到3月25日。

黃建和任教清華大學、東吳大學化學系長達44年，學術研究著作等身專利無數；1981年創辦「美國電鍍兼表面處理學會台北分會」，又成立「台北市電鍍學會」，並與中科院材料單位合作研究28年，學術界頗負盛名，桃李滿天下，嘉藥教務長楊朝成也是他的得意門生。

黃建和說，從學生時代至70歲大學退休，沈浸在化學領域逾50年，深知化學品對人體與環境的危害；傳統書畫用的色料大都內含毒性的化學物，如油畫中常用的顏料，就含有重金屬，隨著書畫藝術廣為普及，有毒化學色料入侵人類生活環境，可謂無所不在，非但危害從事書畫藝術者和周遭大眾，也對環境造成汙染，因而找尋無毒書畫材料。

黃建和發現，銀除略具殺菌功能，又可吸收紫外光對眼睛相當友善，非常適用書畫素材，自2013年起著手鑽研使用銀作為書畫雕塑材料，也嘗試銀造藝術品的創作。

黃建和指出，色料含有毒性，傳統書畫還有不易保存缺點，怕水、火、蟲咬及強光與老化；在陶瓷、鋼片或石頭上的銀書畫，可高溫處理成一體後，不會有上述缺失且能保存長久，若再添加些許非毒性的金、鈀、銅或鐵，則可呈現多樣色彩，不僅成為無毒又恆久的創作品，也能有效降低環境汙染，兼具藝術與環保，好處多多。

黃建和為參訪來賓導覽說明作品特色。圖／校方提供
黃建和為參訪來賓導覽說明作品特色。圖／校方提供
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嘉藥校長陳鴻助（左）贈感謝狀給黃建和教授。圖／校方提供
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黃建和「銀的書畫與雕塑展」即日展出到3月25日。圖／校方提供
黃建和「銀的書畫與雕塑展」即日展出到3月25日。圖／校方提供
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「銀的書畫與雕塑展」各界外賓來參觀。圖／校方提供
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