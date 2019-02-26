鳳鼻頭軍事遺址列文資 高市評估中

2019-02-26 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



台17線小港往林園方向的鳳鼻頭有處舊城牆，一說是故總統蔣中正準備反攻大陸，指示陸戰隊99師仿建古城牆演練攻城戰技。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高市文化局昨進行「鳳鼻頭城牆和地下坑道文化資產價值評估會勘」，鳳鼻頭從二戰至今一直是軍事重地，盛傳地下有日軍坑道。文史工作者找出當年日軍「鳳鼻頭軍築城陣地要圖」比對，證實並探勘坑道。文資委員將由「稀有性」及「歷史性」來評估是否有列入文化資產的潛力。

台17線小港往林園方向的鳳鼻頭有處舊城牆，林園人說那是1960年代陸戰隊的訓練基地，莫衷一是。左營海軍陸戰隊隊史館開幕時，展示兩張1962年11月，故總統蔣介石視察海軍陸戰隊攻城演練照片，其中就是鳳鼻頭的城牆，證實林園人的說法。

圖為故總統蔣中正到鳳鼻頭視查攻城。 圖／高市舊城文化協會提供、照片來源／海軍陸戰隊隊史館 分享 facebook

文史工作者廖德宗推測，當時故總統蔣中正仍準備反攻大陸，1962年指示陸戰隊99師仿建古城牆，演練攻城戰技。99師工兵營接到要蓋大陸城牆的指令，參考左營舊城型式，在沿海路的小山丘蓋了這座像是電影場景的古城牆，也有一說是蓋給故總統蔣中正登高視察用的。

廖德宗將1944年「鳳鼻頭軍築城陣地要圖」與現今地圖比對，發現1960年代的陸戰隊城牆，是蓋在日軍陣地的機槍砲台上方。陣地要圖顯示1962年陸戰隊城牆下方有日軍坑道，通過台17沿海公路下直通鳳鼻頭海邊的陸戰隊營區。

會勘成員從隱蔽口進入，入口之後有條長約50公尺紅磚道，以緩坡往下延伸，到沿海公路下方改以涵管方式通過，管徑約1.2公尺，通到海邊的鳳鼻頭營區。舊城文化協會理事長郭吉清推測，因二戰期間沿海路有條運糖鐵路，路面載重量大，因此日軍將地下坑道設計成涵管，供彎腰爬行通過。

文資委員表示，是否列入文化資產，還要視稀有性或歷史性，鳳鼻頭城牆和地下坑道看起來是戰後建築，要再開文資大會討論。