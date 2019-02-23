千元鈔美麗誤會 「塔塔加薊」新物種驗明正身

2019-02-23 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



千元鈔票上這株長相奇特的植物，中興大學團隊歷經5年多，證實是台灣新的特有種「塔塔加薊 」。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

新台幣千元大鈔背面有一株長相奇特的植物，原被稱為「玉山薊」，經中興大學森林學系副教授曾彥學、博士班學生張之毅研究團隊，歷經5年多證實，其實是台灣新的特有種「塔塔加薊」，已發表在國際期刊《PhytoKeys》。

曾彥學說，千元大鈔上的薊屬植物，原來普遍被認為是「玉山薊」，但實際上它是尚未被命名的菊科薊屬植物，的確與玉山薊非常相似，也是在塔塔加玉山一帶拍攝。

塔塔加薊（左一）與玉山薊（中）在葉子及花的外觀形態很有大的不同。 圖／興大提供 分享 facebook

張之毅說，「薊」是護肝常用的成分，一般對薊的分類不太清楚，研究團隊好奇比對千元大鈔上的植物和「玉山薊」的模式標本，才發現是全新物種「塔塔加薊」。

副教授曾彥學表示，「塔塔加薊」是全世界獨一無二的台灣新特有種菊科植物，目前僅侷限在本島玉山山脈海拔2000-3000公尺山區，稀有、不常見，較容易發現是在塔塔加管理站附近公路兩旁開闊地，花期8月至10月左右，暑假可看到開紫色花。

曾彥學指出，「塔塔加薊」葉子的裂片明顯較玉山薊細，開著紫色的頭狀花序，小花與總苞片的數量也明顯較玉山薊多，從外觀可明顯與玉山薊區分開來，而鈔票上的形態恰恰就是這樣的特徵。

「玉山薊」與「塔塔加薊」都是只分布於台灣高山的特有種，雖位於人跡罕至的高山，看似沒有滅絕的風險，但全球氣候變遷有可能改變現況，保育仍很重要，才能讓這款新台幣的特有植物能夠永存。