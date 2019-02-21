粉紅花海超浪漫 烏山頭水庫南洋櫻提前盛開

2019-02-21 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



烏山頭水庫香榭大道上的南洋櫻，今年受到暖冬影響提前1個月開花，目前香榭大道上整排粉紅色的花海，已盛開約5、6成，相當漂亮，一陣涼風吹來，花瓣飄落如舖上粉紅地毯，要賞美麗花海要趁早。

烏山頭水庫園區內的南洋櫻，是1903年水庫完工時，由熱帶美洲引進種植，距今已有88年歷史，整排的南洋櫻位於步道旁，往年每到3月中旬的開花時節，粉紅色的花海，加上步道一整排粉紅色花海地毯，遊客漫步在步道上，如置身粉紅色世界中，浪漫度破表，也成為情侶最愛攜手漫步的聖地。

烏山頭水庫管理所指出，南洋櫻往年都在3月中旬才開花，今年受到暖冬影響，南洋櫻提前1個月綻放，目前香榭大道上滿滿的花海，連日來已吸引不少遊客前來賞花，另外園區內還有富士櫻、河津櫻及黃花風鈴木、紅花風鈴木、木棉花、羊蹄甲、火焰花、豔紫荊、洋紫荊等，陸續綻放，處處都是引人入勝的花海，賞花正是時候。