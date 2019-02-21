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粉紅花海超浪漫 烏山頭水庫南洋櫻提前盛開

2019-02-21 07:41聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

烏山頭水庫香榭大道上的南洋櫻，今年受到暖冬影響提前1個月開花，目前香榭大道上整排粉紅色的花海，已盛開約5、6成，相當漂亮，一陣涼風吹來，花瓣飄落如舖上粉紅地毯，要賞美麗花海要趁早。

烏山頭水庫園區內的南洋櫻，是1903年水庫完工時，由熱帶美洲引進種植，距今已有88年歷史，整排的南洋櫻位於步道旁，往年每到3月中旬的開花時節，粉紅色的花海，加上步道一整排粉紅色花海地毯，遊客漫步在步道上，如置身粉紅色世界中，浪漫度破表，也成為情侶最愛攜手漫步的聖地。

烏山頭水庫管理所指出，南洋櫻往年都在3月中旬才開花，今年受到暖冬影響，南洋櫻提前1個月綻放，目前香榭大道上滿滿的花海，連日來已吸引不少遊客前來賞花，另外園區內還有富士櫻、河津櫻及黃花風鈴木、紅花風鈴木、木棉花、羊蹄甲、火焰花、豔紫荊、洋紫荊等，陸續綻放，處處都是引人入勝的花海，賞花正是時候。

烏山頭水庫南洋櫻花季提前到來，管理所在228的4天連假推出門票滿250元，就贈送價值250元的太陽能觀光遊艇船票，500元贈送2張，每天限量50張；另外也推出集章送船票及小禮物活動，前往八田技師紀念室、旅客服務中心、八田與一紀念園區動畫館等處集章，集完後再到烏山頭風景管理處兌換，藉此讓遊客對風景區景點有更深入的認識。

烏山頭水庫南洋櫻提前盛開，落花紛紛如鋪上粉紅地毯。記者吳淑玲／攝影
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烏山頭水庫南洋櫻提前盛開，落花紛紛如鋪上粉紅地毯。記者吳淑玲／攝影
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水庫風鈴木暖冬
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