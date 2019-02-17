親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遠赴屏東滿州鄉 台南師生學製「港口茶」

2019-02-17 23:19聯合報 記者謝進盛／台南報導

探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群國小師生跨到屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產...
探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群國小師生跨到屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產製過程。 圖／南大附小彩虹斑馬志工隊提供
分享

43名南大附小國小師生為探究高山茶或平地茶好喝？前天從台南遠赴200多公里外的屏東滿州鄉，深入認識台灣最低緯、最低海拔「港口茶」產製過程。路途奔波，卻收穫滿滿，帶回課本上學不到的體驗。

南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育優質課程方案，協同東山區吉貝耍國小辦理港口茶戶外教育課程，43名師生到屏東縣滿州鄉茶園，體驗從採茶到包裝一連串製茶過程，學生眺望太平洋邊品嘗台灣最低緯度、最低海拔的港口茶，在茶香中體悟「製茶學問深似海」。

南大附小校長許誌庭表示，阿里山茶和港口茶兩者相距200多公里，海拔、緯度都有差異，耗時4個月踏查阿里山茶、港口茶，教師引導學生找方法，落實12年國教核心價值。

帶隊的南大附小指導老師張景傑要學生比較港口茶和阿里山茶不同，學生黃誼康說，各自品嘗後說，港口茶茶菁比較厚實，茶葉顏色較白，茶湯入喉後稍微澀澀的，但很快就回甘。

港口茶農朱金成表示，屏東因落山風強勁，太陽又大，港口茶茶菁較厚、較老，喉韻是先苦後甘，茶葉耐泡，泡8至9回仍有茶香。

吉貝耍國小學生張家銘說，原以為茶葉只能種在高山上，沒想到屏東也種茶，港口茶名列屏東三寶之一，在太平洋的鹹鹹海風中啜飲港口茶，茶湯似乎也帶有鹹鹹味道，滋味獨特。

吉貝耍國小校長姜秋蘭指出，學生參與採茶、揉捻、萎凋、發酵和乾燥等製茶過程，上了寶貴一課。

探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群小學師生跨200多公里，從台南來到國境之南的...
探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群小學師生跨200多公里，從台南來到國境之南的屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產製過程。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供
分享

探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群小學師生跨200多公里，從台南來到國境之南的...
探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群小學師生跨200多公里，從台南來到國境之南的屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產製過程。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供
分享

阿里山教育部十二年國教
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

嘉義溪口藝陣文化節 民眾搶「過獅嘴」添福氣

2019-02-17 23:07

一個顧山、一個顧海 夫妻都是保育尖兵

2019-02-10 00:24

廖林彥護國寶魚 全家連14年山上守歲

2019-02-10 00:22

花博故宮花蝶館…賞光雕呈現百駿圖 體驗古代馬球

2019-02-09 22:17

避談「韓國瑜」 蔡英文體驗三貂角燈塔互動遊戲

2019-02-01 17:25

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

缺蛋荒農委會要以蛋換蛋？ 雲林菜農：在野黨廢到極點

2019-02-17 10:07

搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

2019-02-17 17:38

屏東台灣燈會大驚奇 intel無人機空中秀洗版臉書

2019-02-17 13:48

竹市府超創意 「竹科太太」教廚餘回收影片爆紅

2019-02-17 08:54

嘉義路跑主辦方大手筆送衣鞋 「完成報名就賺到」

2019-02-17 12:43

必拍台灣又破了！台南最夯「大魚的祝福」好受傷

2019-02-17 14:08

柯文哲花季開幕爆粗口官員竟大笑 議員批北市府泛政治

2019-02-17 17:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top