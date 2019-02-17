遠赴屏東滿州鄉 台南師生學製「港口茶」

2019-02-17 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群國小師生跨到屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產製過程。 圖／南大附小彩虹斑馬志工隊提供 分享 facebook

43名南大附小國小師生為探究高山茶或平地茶好喝？前天從台南遠赴200多公里外的屏東滿州鄉，深入認識台灣最低緯、最低海拔「港口茶」產製過程。路途奔波，卻收穫滿滿，帶回課本上學不到的體驗。

南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育優質課程方案，協同東山區吉貝耍國小辦理港口茶戶外教育課程，43名師生到屏東縣滿州鄉茶園，體驗從採茶到包裝一連串製茶過程，學生眺望太平洋邊品嘗台灣最低緯度、最低海拔的港口茶，在茶香中體悟「製茶學問深似海」。

南大附小校長許誌庭表示，阿里山茶和港口茶兩者相距200多公里，海拔、緯度都有差異，耗時4個月踏查阿里山茶、港口茶，教師引導學生找方法，落實12年國教核心價值。

帶隊的南大附小指導老師張景傑要學生比較港口茶和阿里山茶不同，學生黃誼康說，各自品嘗後說，港口茶茶菁比較厚實，茶葉顏色較白，茶湯入喉後稍微澀澀的，但很快就回甘。

港口茶農朱金成表示，屏東因落山風強勁，太陽又大，港口茶茶菁較厚、較老，喉韻是先苦後甘，茶葉耐泡，泡8至9回仍有茶香。

吉貝耍國小學生張家銘說，原以為茶葉只能種在高山上，沒想到屏東也種茶，港口茶名列屏東三寶之一，在太平洋的鹹鹹海風中啜飲港口茶，茶湯似乎也帶有鹹鹹味道，滋味獨特。

吉貝耍國小校長姜秋蘭指出，學生參與採茶、揉捻、萎凋、發酵和乾燥等製茶過程，上了寶貴一課。

探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群小學師生跨200多公里，從台南來到國境之南的屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產製過程。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供 分享 facebook