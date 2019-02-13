雲縣馬鳴山 元宵「吃飯擔」

縣長張麗善（左）等人昨天一起挑起扁擔宣傳行銷。 圖／邱奕能 分享 facebook

雲林縣褒忠鄉供奉五年千歲的馬鳴山鎮安宮，在元宵節有著獨具特色的「吃飯擔」習俗，今年輪由馬鳴村輪值，廟方昨宣布將於19日熱鬧登場，廟方估計有5萬人到場，見證這項百年民俗。

鎮安宮主委章金樹說，當天一早陣頭會匯聚在宮前廣場，在恭迎五年千歲王爺起駕後，出發遶境五股十四庄，預計下午3時返回鎮安宮，縣長張麗善等人昨天一起挑起扁擔宣傳行銷。