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天元宮賞櫻要快 下波要等到三月

2019-02-10 23:32聯合報 王敏旭

圖／王敏旭
圖／王敏旭
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淡水天元宮目前三色櫻已達到滿開狀況，賞櫻最佳時間約剩一周，下一波滿開要等到3月25日左右。

淡水賞櫻天元宮

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