親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

2019年iPhone新款受矚目 6大焦點搶先看

新北金山賞山櫻泡溫泉 烘爐地追夜櫻秘境

2019-02-10 18:56中央社 新北10日電

新北市府農業局景觀處與金山區公所16日將舉辦賞櫻健行，結合在地農業特色規劃賞花旅遊路線，觀賞中山溫泉公園群植燦爛繽紛的山櫻花，還可泡湯、嚐美食，展現賞櫻的浪漫悠閒。

新北市府綠美化環境景觀處長林芳良今天表示，2019金山區賞櫻健行活動從中山溫泉公園櫻花大道出發，行經磺港到達獅頭山公園中繼站折返，全程約3.3公里。

她說，賞櫻活動將金山的山櫻花美景與自然風光盡收眼底，完成全程健行路線並蓋滿闖關章者，還能領取好禮。活動後可順遊鄰近金山老街品嚐美食、泡溫泉，盡情賞遊金山的美。

金山具有當地的特色溫泉，鄰近磺港漁港的磺港溫泉，因鐵離子含量高，湧出後，接觸空氣氧化呈金褐色，又稱為「黃金之湯」，戶外設有溫泉泡腳池，走累了不妨泡個足湯，眺望漁港美景。

景觀處表示，今年因冬天氣候變化大，寒流低溫天數少，台灣原生種的山櫻花綻放較不規則，不會同時開花，陸續開放也讓整體花期較長。

中和區烘爐地的台灣山櫻屬於花期較早的一種，已陸續綻放，預期花季可持續至2月中旬。民眾可於烘爐地追櫻時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行，三合一行程一次滿足。

景觀處表示，中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻，每逢花期濃桃紅色的山櫻花整片綻放，與鎮守山上的福德正神像和金碧輝煌的廟宇交互輝映，多了幾分雅致與莊嚴，夜景別有一番風采，為新北市賞櫻祕境之一。

石碇區的櫻花也開放見客，於二格道路、北47線及47-1線沿途已可看到許多換上粉色新裝的櫻花樹，石碇為新北重要的賞櫻地區，每逢花期，粉紅色的小花開滿枝頭，妝點著山間小徑，讓寧靜的山區有繽紛的色彩。

二格道路是愛花民眾不可錯過的景點，只要沿著二格公園的步道轉進二格路，即可進入粉紅色賞櫻世界。兩側種植大量山櫻花的二格道路，全程來回約4公里。

市府說，櫻花季活動為免費參加，想報名參與的民眾可於11日起，電洽金山區公所。熱愛櫻花的民眾可以瀏覽「2019新北櫻花稼期」網站，或臉書「賞花快報」粉絲團，可清楚掌握各地區花況。

櫻花季賞櫻
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

廖林彥護國寶魚 全家連14年山上守歲

2019-02-10 00:22

花博故宮花蝶館…賞光雕呈現百駿圖 體驗古代馬球

2019-02-09 22:17

國際藝術家換工 重現原民生活

2019-02-09 00:30

「鬼畫符」春聯看懂幾個字？ 網友：只認得迎財神

2019-02-08 15:28

除夕守歲 這間廟要送二千隻金豬撲滿

2019-02-04 13:30

歷史建物草山派出所 走過85年古今歲月

2019-02-04 10:55

科學驗明正身 魍港媽祖神像 是重要古物

2019-02-03 22:59

回收四色牌 11萬支蓋出總統府

2019-02-03 22:27

庄頭美容院 龍膽石斑、野薑花…做面膜

2019-02-02 23:16

百籽千尋 看世界最大最小種子

2019-02-02 23:01

北港武德宮邀80名天師府道眾 為地藏王菩薩安座

2019-02-02 18:42

13天環島 高雄翁園國小獨輪千里

2019-02-01 23:21

屏東市大和旅社整修 8月重回1939

2019-02-01 23:18

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

妖怪村進駐 南投白宮不當蚊子館

2019-02-01 22:44

避談「韓國瑜」 蔡英文體驗三貂角燈塔互動遊戲

2019-02-01 17:25
看更多

熱門文章

高嘉瑜25年前「浴衣照」曝光！網友驚：仙氣破表

2019-02-09 20:56

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48

影／高雄愛河燈會 金銀財寶夜市「好像在跨年」

2019-02-09 22:28

韓國瑜新年禮物對表 居然是這位人士送的…

2019-02-09 20:37

連11個聖筊 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 14:17

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

韓國瑜網路聲量不墜的祕密 小編：拚市政、直播生活化

2019-02-09 21:25

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

影／高雄金銀河燈會 開幕首日30多萬人次比去年多一倍

2019-02-10 01:53

影／韓國瑜新年現身戴新手錶 居然是他送的！

2019-02-09 21:29

高雄愛河燈會今年不放煙火 全力推「金銀河」燈海

2019-02-09 22:08

新北市友善機車族措施 騎士紛紛喊讚

2019-02-10 15:25

竹縣芎林飛鳳山 健行賞櫻兼看台北101

2019-02-10 12:34

魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告

2019-02-10 16:56

影／屏東熱博破百萬人潮 民眾樂摘超級大瓜

2019-02-10 15:21

影／把握假期 台東南田無敵海景讓你獨享

2019-02-10 08:30

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

影／高市觀光騎警隊熱門景點巡邏 民眾搶拍照

2019-02-09 20:36

「韓流」續發威！高雄駁二走春湧70萬遊客

2019-02-10 13:23

愛河燈會開幕 人潮綿延1公里

2019-02-09 23:44

維持柯文哲網路聲量 小編：要靠施政成果

2019-02-09 21:19

台北燈節2月16日登場 串連10大商圈促銷

2019-02-10 08:58

韓流發威…高雄渡輪5萬人、捷運37萬人 創單日運量紀錄

2019-02-09 22:31

2格擠3車…北市機車格擬「瘦身」

2019-02-09 23:24

台東天后宮擲筊 新北市民台東女婿獲首獎轎車

2019-02-10 17:13

廖林彥護國寶魚 全家連14年山上守歲

2019-02-10 00:22

中和烘爐地福德宮 賞櫻祈福一次滿足

2019-02-10 07:30

台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」 專家解籤：整體中下籤

2019-02-10 00:31

台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22

日夜溫差18度 宜蘭梨樹成「空包彈」

2019-02-10 00:25

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞

2019-02-10 17:28

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

北市光雕與三峽賽神豬「撞臉」？ 在地人驚呼真的像

2019-02-10 16:59

一個顧山、一個顧海 夫妻都是保育尖兵

2019-02-10 00:24

縮機車停車格寬度 專家：僅能治標

2019-02-09 23:28

爸爸不准做豬花燈 巴基斯坦兄妹改做小小兵燈獲燈會獎

2019-02-10 16:52

歡度元宵 竹市府16日發太空探索提燈

2019-02-10 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top