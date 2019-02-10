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竹編老師傅作品注入文創 喚起民眾記憶

2019-02-10 12:23中央社 嘉義縣10日電

嘉義縣溪口鄉美南村天赦庄早期竹編產業興盛，隨時代變遷沒落，近年注入文化創意設計，原感嘆竹編工藝後繼無人的老師傅樂見傳統技藝重新喚回民眾記憶。

天赦庄居民早期幾乎都在從事竹簍編製行業，當時的竹簍以外銷市場為最大宗，每年7月到10月為生產旺季，極盛時期工廠常日夜趕工。

竹簍以桂竹為素材，竹材剖成長條細片狀後，須以火烤軟打彎，由熟練的師傅編製竹片，最後把厚竹片套上編好的半成品、綁上鐵絲後，竹簍即告完成，過程全以手工處理。

天赦庄竹編產業興盛時期，曾被封為竹編王國，後來竹編被塑膠和紙箱取代後，產業漸走下坡，一家家竹編工廠相繼歇業，目前僅存一家，其餘業者紛紛轉行，僅存一些70歲、80歲老師傅。

年過7旬的竹編老師傅方進恭、方蔡素禎夫婦曾經營竹編工廠，興盛時一度聘請20多名工人，後來逐漸沒落，工廠就收起來，夫婦只能零星接訂單，將竹編品轉換成日常的菜籃、行李籃、花籃與提籃等。

方進恭表示，竹編製作耗時、辛苦，又沒市場銷路，根本不夠工錢，年輕人當然不想學，這是生活現實。

方進恭、方蔡素禎夫婦與吳鳳科技大學執行的「大學社會責任實踐計畫」合作，為傳統竹編產業加注文創設計，協助尋找行銷通路。

方進恭、方蔡素禎夫婦去年9月在吳鳳科大辦展覽時，除特別展示搭配客家花布的新潮竹編手提包，方蔡素禎很有耐心地教導師生編織竹籃這項已快失傳的絕活。

方進恭、方蔡素禎夫婦從早期大型竹簍、竹籠，直到現在中小型的提籃、燈罩等可愛竹編文創商品，除在網路平台、實體商店展示銷售，兩人也常應邀四處展出或擺攤，讓民眾見識竹編之美，喚起使用竹編品的記憶。

年過8旬的鄭錦宗是村中唯一會製作太師椅的竹編老師傅，他說，以前有錢人喜歡坐太師椅，要有扶手，且坐著剛好可舒適地翹腳。

鄭錦宗表示，在塑膠、紙箱還未普及年代，天赦庄幾乎家家戶戶都在從事竹編，當時的天赦庄幾乎被堆得高高的竹簍覆蓋；他7、8歲時就幫忙製作竹編器具，只要是看得到的日常用品，都有辦法編造成品。

鄭錦宗說，竹編業沒落，製作費時利潤又少，便收起竹編行業，改經營紙箱，但還是保有這項傳統技藝。吳鳳科大去年邀他與學生打造傳統竹屋，保留竹編牆面與窗戶，讓大家欣賞早期竹編工藝。

文創
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