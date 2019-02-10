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廖林彥護國寶魚 全家連14年山上守歲

2019-02-10 00:22聯合報 記者吳淑君／基隆報導

廖林彥（右一）、蔡馥嚀（左一）夫妻，長期為台灣環境保育出力，家人全力支持。 圖／...
廖林彥（右一）、蔡馥嚀（左一）夫妻，長期為台灣環境保育出力，家人全力支持。 圖／蔡馥嚀提供
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一級保育類動物，也是國幣2千元紙鈔主角的櫻花鉤吻鮭，一度剩下400多尾，族群瀕臨滅絕。雪霸國家公園管理處武陵工作站主任廖林彥，付出20年青春搶救國寶魚。

過年廖林彥自願留守，讓同事下山和家人團圓，家人只好往山裡去找他過年，今年已是第14年。

廖林彥剛到山上報到，就遇到921大地震，他從約聘研究員一路努力，目前是雪霸國家公園武陵工作站主任。

廖林彥說，20年前他在溪邊很簡陋的屋子，很老舊的設備，做櫻花鉤魩鮭人工養殖，2004年艾力颱風把研究室整個沖走，一切從頭開始。

花4年時間，他把國寶魚的世代養起來，才有辦法了解國寶魚的一生。場內做孵化、繁殖、放流，場外雪霸國家公園配合拆了5座攔砂壩，徵收高麗菜園8.1公頃改種樹，都是國內首創作法。如今櫻花鉤魩鮭場內有5千尾，野溪有7、8千尾，是20年前的30倍。

經他們放流，現在不只七家灣溪有櫻花鉤魩鮭，宜蘭羅葉尾溪也有，前年到更高的海拔2500公尺合歡溪放流，成效非常好，他們還發起送「小櫻」回到歷史溪流。

廖林彥說，櫻花鉤吻鮭十萬年前就來這裡，會滅絕是人類造成的；他覺得人類要補償以前的錯誤，高山農業應該省思，必須在生計、水質和櫻花鉤吻鮭的生存間取得平衡。

過年家家戶戶慶團圓，廖林彥卻自願留守值班照顧國寶魚，讓同仁回去過年。

太太蔡馥嚀表示，兒子出生隔年的2006年開始，除夕一早拜完祖先，一家老小就上山，團圓飯也邀留在崗位的替代役、解說志工一起用餐，非常熱鬧。

他們待到初四才下山，在山上不能走春、逛百貨公司，天天都在賞櫻花，孩子也開心奔馳，在山上過年的日子被羨慕得要死；唯一遺憾是初二無法回娘家，她只好另找時間回娘家。

櫻花國寶國家公園武陵農場
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