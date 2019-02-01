避談「韓國瑜」 蔡英文體驗三貂角燈塔互動遊戲

2019-02-01 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



總統蔡英文今赴台灣本島最北端三貂角燈塔慰勉執勤人員，被在場媒體提問，稱有日媒發表標題為「韓國瑜是總統蔡英文最怕的男人」一文，蔡英文笑而不答，不予回應；反倒在燈塔內展覽室，大玩多媒體互動遊戲，與三貂角燈塔留下難得的數位合影，讓蔡英文笑得合不攏嘴。

蔡英文不願多回應政治提問，快速步入燈塔文史室，細覽燈塔史料及歷史照片，其中，文史室內新建的影音設施更深獲蔡英文喜愛。在導覽人員解說下，蔡英文頻頻在攝像機前筆畫，挑選喜愛的合影背景邊框，留下與三貂角燈塔合照，她還詢問導覽人員如何取照，讓隨行人員輸入電子郵件信箱，照片便直接寄到總統信箱。

據悉，三貂角燈塔在去年耗資933萬餘元，完成整建工程，並新增文史室影音設施，讓參訪遊客可透過互動多媒體設施，瀏覽燈塔大事記、經典影音及老照片集錦等文史資料，還能在「燈塔知識王」遊戲區互動，在一問一答之間，認識燈塔冷知識。

新建影音設施中還內建「數位留影明信片」系統，遊客可以直接與三貂角燈塔數位影像合影，「到此一遊」紀念照還能透過電子郵件，直接寄送給遊客，相當貼心。