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台南「軟身福德爺」損壞修復 重新開光回地方

2019-01-29 21:34中央社 台南29日電

台南市學甲鎮安宮的大型神像「軟身福德爺」（右）聞名宗教界，因使用多年出現損壞而整...
台南市學甲鎮安宮的大型神像「軟身福德爺」（右）聞名宗教界，因使用多年出現損壞而整修。廟方29日舉行整修完成後的重新開光儀式。 中央社
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台南市學甲區頭港鎮安宮的大型神像「軟身福德爺」聞名宗教界，因使用多年損壞，於去年9月退神送到台北整修。廟方今天為整修完成的軟身福德爺重新開光，象徵繼續守護信眾。

學甲鎮安宮董事長黃界貞表示，「軟身福德爺」不是一般神像，而是開光入神過後的「大仙尪」，但跟陣頭表演使用的「大仙尪」仍有所不同。

黃界貞表示，鎮安宮的軟身福德爺在民國72年雕塑開光後，經過36年歲月侵蝕，骨架與臉部都有損傷。因考量歷史悠久，不敢隨便找師父整修，決定在去年9月退神後，送到台北讓專業匠師「阿裕師」整修，整修費用高達新台幣36萬元。

他說，相傳早期一名隨鄭成功軍隊來台的地理師，相中了鎮安宮所在地，正要拿起地上石頭作記號時，石頭卻突然不脛而走，遠方還傳來一名老人的聲音自稱鎮穴福德說著「請先生另尋他穴」，地理師便放棄此地，數年後代天巡狩吳府千歲回到頭港時，認為鎮穴的福德爺守地有功，予以官升正一品並賜錦衣龍袍龍頭金拐。

黃界貞表示，當初為了讓福德爺能夠更親近信眾，近距離賜福，除了一般鎮殿的福德爺神像外，特別製作以人穿戴的「軟身福德爺」，在遶境活動時可在大街小巷、甚至家戶間穿梭。軟身福德爺使用多年後有些地方損壞，才會尋求專業匠師協助修復

黃界貞指出，之後鎮安宮每年出巡遶境時，就由軟身福德爺受命代理，到大街小巷巡查。常可見信眾在桌案旁望請福德爺祈福賜財，並驅除家中不順，流傳多年已成一項傳統。

他說，鎮安宮每年參與學甲慈濟宮的上白礁謁祖祭典，就是以「軟身福德爺」聞名，前來尋求加持的民眾絡繹不絕。

遶境修復鄭成功

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