農曆年前飲水思源 受助大學生向資助人看齊

2019-01-29 16:23 中央社 嘉義市29日電



農曆春節將近，台灣世界展望會彰雲嘉辦事處今天向資助者表達謝意，一名曾受資助的大二女學生用賀卡祝福資助人，並表示將來有能力要跟資助人一樣，成為溫暖社會的力量。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，農曆春節是感恩的季節，感謝愛心企業、社團、學校、教會及所有愛心人士的資助，讓生活困頓的孩子得以安心上學，減輕家長肩上的重擔。

為表達對資助人的感謝，世展會彰雲嘉辦事處今天邀請20名受助兒童學習新年吉祥話、彩繪紅包袋，許下新年新希望；就讀某國立大學二年級的琪琪（化名）更寫下感恩的新年賀卡，祝福資助人平安喜樂。

王昶評指出，琪琪年幼時，父親就因病去世，家裡的經濟重擔全落在母親肩上，但因母親身體狀況不好，無法長期工作，只能在茶行擔任茶葉撿枝臨時工，但這份工作是季節性的，不僅收入不高，工作也不穩定。

琪琪就讀國中時，成為世界展望會服務的對象。雖然家境不好，但她並不因此而卻步，自理能力很強，生活與功課都不用母親操心，不僅在校成績優異，上了大學之後，寒暑假都會打工貼補家用。

王昶評表示，琪琪原本考上南部國立大學，但考量母親身體狀況，希望能就近照顧，因此選擇離家較近的國立大學就讀，希望大學畢業後能找到穩定工作，有機會也可以協助需要幫助的人。

琪琪今天在賀年卡上感謝資助人的關懷與資助，讓她可以安心就學，也為她帶來生命轉變的契機，將來有能力，她也要跟資助人一樣，成為溫暖社會的一根蠟燭。

王昶評表示，每年農曆年前夕，台灣世界展望會透過「一萬個紅包，一萬個契機」活動，為弱勢家庭募集紅包投入助學、課輔、營養補充、特殊家庭生活扶助等，歡迎民眾共同支持響應，讓弱勢孩子安心就學。