新增2公頃向日葵 春節遊嘉義太保賞彩虹花田

2019-01-28 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣太保市花海節周末登場，浪漫又夢幻的場景，網友形容有如「台版北海道彩虹花田」。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

春節將近，嘉義縣太保市花海節周末登場，連辦多年的花海節，有如「台版北海道彩虹花田」。台18線高鐵大道旁面積27公頃有機米專區，種植綠肥作物變花海，除延續油菜花、波斯菊、百日草主角，新增2公頃向日葵，春節正盛開。

「花海節是自然美，花博是人為整型美！」市長黃榮利說，去年花海節配合縣府承辦台灣燈會，吸引逾20萬遊客，今年沒燈會，又有台中花博搶客，但自然就是美，歡迎各地遊客來太保走春賞花。

黃市長指出，氣候變遷，每年入冬枯水期辦花海節，缺水少雨，綠肥作物要通過老天考驗，去年動用清溝車載水澆花，今年碰上少雨暖冬，改用鬆土翻耕法，將綠肥種籽深埋地底，靠地下水補充延長花期。

繽紛百日草花毯，顏色美豔，粉花波斯菊花毯陪襯比美，還有太陽花向日葵，花田氛圍浪漫。許多民眾迫不及待到花田賞花拍照，公所擔心遊客踩踏，派人看管維護，呼籲遊客發揮公德心，勿踩踏花田。

花海節從下月2日至10日，除花海、稻草裝置藝術，還有特色農特產品市集及美食攤販區，讓遊客賞花吃美食、買伴手禮，有一口壽司免費試吃（太保農會新米發表會）、小豬燈籠DIY、打卡送幸福撲滿、麻吉送幸福（擲麻糬活動），也規畫「花海野餐趴」，讓民眾在花海愜意野餐，享受被花包圍的幸福感。參加派對送限量野餐墊、野餐籃，野餐趴報名方式可洽黃榮利臉書粉絲專頁、公所及農會臉書公告。