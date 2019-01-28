宜蘭監獄辦環保創意布置比賽 增添溫馨年節氛圍

2019-01-28 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為迎接金豬年的來臨，宜蘭監獄舉辦「環保創意場舍佈置比賽」，收容人以廢棄紙盒、竹蓆、打包帶、寶特瓶、泡麵包裝袋等回收材質，展現精巧手藝，再掛起「豬事大吉」的宮燈爆竹，將監獄佈置得喜氣洋洋，塑造成『文化監獄』，讓冷冰冰的監獄多了份溫馨的年節氣氛。

為除舊佈新迎春節，各個場舍無不卯足全勁，充分利用環保素材和集體巧思，像是象徵今年的「金豬報喜」，是收集殘餘的打包帶，耐心一節一節重新黏接，再手工編製成豬的外形；象徵吉祥的「鳳凰來儀」，是以各色瑕疵的牙籤，慢慢一根一根組合而成，栩栩如生；至於燈籠、吊飾、竹林、12生肖壁飾等，是以汰舊的竹蓆、藤椅、報章雜誌，廢棄的瓶蓋、鐵罐、沐浴乳空罐，或是撿拾地上的枯枝、殘葉、稻草，收容人利用器物的原色，完成每一樣令人讚嘆的作品。

宜蘭監獄典獄長黃建裕表示，為了讓收容人也有濃厚的過年氣氛，特別舉行這項比賽，考量避免浪費資源造成環境污染，也特地提倡善用環保器物，以單純的回收素材為主，不再添加任何彩繪顏料，一來可以激發收容人發揮創意巧思，二來也可啟發收容人的環保意識。一掃監獄給人陰森的刻板印象，使監所不再只是冷硬的高牆刺網，更有溫情的春節氛圍。