雲林四湖萡子寮3D藝術村 來和壁畫互動

2019-01-25 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣報導



雲林縣萡子寮3D壁畫藝術村已漸成形，曾進成的立體彩繪十分傳神，可讓遊客與圖互動，生動有趣。 記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook

雲林縣四湖鄉萡子寮3D壁畫藝術村，原本一個貧瘠的漁村，在雲嘉南濱海國家風景區管理處協助下，讓彩繪藝術家曾進成進駐，短短一年多，因一塊烏魚子娃娃機的路邊電箱彩繪，成了網紅，風管處昨為藝術村開幕，提供一處新的過年秘境。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、雲林縣副議長蘇俊豪和四湖鄉長蘇國瓏，昨天穿戴上「喔熊」造型同套為藝術村慶開幕，他們說，彩繪村已成新春旅遊秘境，成功吸引遊客，帶動偏鄉觀光，未來將連結口湖滯洪池與遊客中心及三條崙海水浴場、包公祖廟，打造多元化海線旅遊。

出身台南北門的3D彩繪家曾進成，曾在湖南、后里與石岡、布袋創作彩繪村，雲嘉南濱海國家風景區管理處為讓人口老化，村落貧瘠的萡子村，注入活水，邀請曾進成為駐村藝術家。

為讓創作貼近在地元素，曾進成踩遍村子每條巷弄，看遍當地生活人文，決定以當地普天寺的神話及烏魚子特產為主題，開始彩繪10餘幅3D、4D彩繪作品。

其中曾進成以神來之筆，把路邊的電箱繪成一座立體的烏魚子娃娃機，和時下風行的娃娃機呼應，很快在網路傳開，不少年輕網友專程跑到偏遠的萡子村來看這塊網紅烏魚子，最近甚有遊覽車組團來觀賞，打響了萡子寮烏魚子名氣。