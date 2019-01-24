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不只為省錢！青年寒冬舉牌搭便車 背後有暖心故事

2019-01-24 13:54聯合新聞網 綜合報導

開車看到路邊有人舉牌希望搭便車，到底要不要載？有網友表示，在台中自由路上看到年輕人舉著「鹿港」牌子試圖搭便車，猜想可能是青少年想趁寒假挑戰青春，並發文詢問大家遇到這種情形會如何反應。

有網友表示，在台中自由路上看到年輕人舉著「鹿港」牌子想要攔車搭便車。圖擷自臉書「...
有網友表示，在台中自由路上看到年輕人舉著「鹿港」牌子想要攔車搭便車。圖擷自臉書「爆廢公社」
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一名林姓網友在臉書「爆廢公社」發文表示，今早上班時間經過台中自由路時，看到4名年輕人手舉著「請載我們一程」、「鹿港」的牌子站在路邊，這或許是熱血青年想趁寒假時挑戰青春，希望有好心人可以讓他們搭便車，免費載他們一程。由於沒有順路所以林姓網友並沒有讓那群青年搭便車，但他很好奇，「如果是您，載嗎？」

PO一出後，引發網友討論，部分網友表示基於安全問題並不會讓他們搭便車，「車位不夠無法載」、「對方人太多，若半路搶劫打不過啊」，另有網友留言說，「我不會載他們，但可以幫忙叫計程車」、「如果順路的話就載一下」、「青春就是要熱血，當然支持！我會開過去說加油然後駛離，忘記說，青春也是需要適當的打擊才會成長」。但也有人提出質疑，「台中公車十公里免費，可以坐到鹿港附近再攔車」、「看位置是在台中法院旁邊，明明前往一點就有公車站...明顯是想避開公車」，也有民眾表示今早想搭便車的人不只一批人，在不同地方都能看到攔車的牌子。

林姓網友後來補充，有人回應這些想搭便車的青年，其實是一群要去鹿港做愛心打掃的大學生，基於學生的本意是良好的，也為了能讓他們順利抵達鹿港幫忙，原PO也表示，如果有順路的用路人，就請大家幫幫忙，一起做愛心。

事實上，本報之前也有相關報導，2017年家庭聯合會聚集來自台灣各大學生、民眾總共32名志工，到台中鹿港幫忙獨居長者，除了清理家園、陪獨居老人聊天，也會安排台語懷舊歌曲唱給長輩聽，一切就是為了讓學生能發揮愛心，從小服務並把友愛精神擴散到社會上。而讓學生搭便車是為了能讓他們在被幫助的過程中培養感恩的心，並把這份心意發揚光大，延續幫助他人。

有網友表示，這群想搭便車的青年其實是為了要去鹿港幫忙做愛心服務。圖擷自臉書「爆廢...
有網友表示，這群想搭便車的青年其實是為了要去鹿港幫忙做愛心服務。圖擷自臉書「爆廢公社」
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