穿街走巷看花蓮 暑假來這裡尋訪愛因斯坦、畢卡索

2018-07-08 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



近日若經過花蓮市海濱街，記得放慢腳步，在海濱街與五權街轉角一處老宅外，正進行一場藝術行動；擅長壁畫彩繪的謝仲輝，應邀以斑駁的老宅外牆為畫布，彩繪愛因斯坦、泰戈爾、畢卡索等名家頭像，日夜創作的過程，吸引民眾駐足，讓街頭成為美學教育的場域。

這場名為「以海的集體淺意識，尋找一座精神家園」的藝術創作行動，由自由教育工作者林美玲發想，邀請有「外燴總鋪師」之稱、擅長大型壁畫和牆面3D彩繪的花蓮在地壁畫創作者謝仲輝執彩筆創作。

彩繪的國外名家約20人，包括愛因斯坦、泰戈爾、文學家吳爾芙、赫塞、藝術大師畢卡索、芙烈達等人，每幅畫都有潑濺的浪花，代表著大師與大海的深入對話。

「浪花象徵遺忘，也代表要面向大海」林美玲說，她因為來花蓮旅遊，結識了海濱街的咖啡店老闆曾菊櫻，得知對方承租老宅想要活化，因此主動提出藝術創作的想法。

這場創作的場域就在近海處，面對著太平洋，林美玲決定以浪花為象徵，彩繪的對象都是曾對環境、生命意義深入思辨、叩問的國外名家，透過牆面彩繪，展開一場與自身、與觀者的無我對話，也希望透過文化對話進一步達成美學教育目的，「如果圍牆能吸引路人駐足欣賞、甚至思考，就成功了」林美玲說。