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高雄「眷村生活月」開跑 敞開大門邀你體驗新眷村文化

2018-07-08 07:33聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市文化局在暑假期間規劃「眷村生活月」系列活動，包括眷村小講堂、一日眷村生活、老屋勞動營等，邀請熱愛眷村文化的民眾參與，體驗夏日眷村生活風情。昨天是第一天的「以住代護OPEN DAY」，吸引不少民眾到眷村走走逛逛。

參加眷村「以住代護」計畫的新住戶們，在七月的周末假日敞開自家院門，熱請款待來自四方的民眾，分享以住代護修屋的辛勞，以及修復完成後的成果。只要門口有掛上「OPEN DAY」牌子的眷戶，都歡迎入內參觀。

新眷戶們各擅所長，像建業新村36-3號劉先生舉辦「阿兵哥攝影展」；26號王先生安排眷村建築構造解說及修繕經驗分享；22號施先生提供藍染體驗；31號湯先生有紙雕教學；54-9號翁先生是工藝鐵線創作；32-1號趙先生會木工筆教學；32-3號洪先生提供藝術畫作賞析。

攝影記者劉學聖是以住代護的新住戶，去年參加甄選與文化局簽約後，就利用工作之餘修屋，動手包辦木工、水電工與園藝工，常常忙到灰頭土臉，深刻了解修屋的辛苦之處。在OPEN DAY的活動中，特別與攝影同好們共同策劃了呼應眷村精神的「阿兵哥攝影展」，呈現與軍人相關的攝影作品，跟訪客一起交流。

藝術家洪根深也已修繕完成入住，戶外庭園造景都有他的藝術巧思。洪老師門前有顆楊桃樹，有天他即興在紅色的大門上作了一首楊桃詩，詩中以楊桃的酸，表達以住代護的辛勞，並以楊桃的香，來暗喻眷村生活的恬靜、美好。「眷村生活月」活動持續到7月31日，詳情可上官網查詢。

「以住代護」的新眷戶安排眷村建築構造解說及修繕經驗分享。記者劉學聖／攝影
「以住代護」的新眷戶安排眷村建築構造解說及修繕經驗分享。記者劉學聖／攝影
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新眷戶舉辦呼應眷村精神的「阿兵哥攝影展」，呈現與軍人相關的攝影作品，跟訪客一起交...
新眷戶舉辦呼應眷村精神的「阿兵哥攝影展」，呈現與軍人相關的攝影作品，跟訪客一起交流。記者劉學聖／攝影
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海軍中將潘進隆（右）也成為「以住代護」建業新村裡的新眷戶。記者劉學聖／攝影
海軍中將潘進隆（右）也成為「以住代護」建業新村裡的新眷戶。記者劉學聖／攝影
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高雄「眷村生活月」開跑，「以住代護OPEN DAY」新眷戶向民眾敞開大門。記者劉...
高雄「眷村生活月」開跑，「以住代護OPEN DAY」新眷戶向民眾敞開大門。記者劉學聖／攝影
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