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前鎮高中美術班第一屆師生聯展 實現35年前的約定

2018-07-07 21:20聯合報 記者劉星君╱即時報導

「前鎮高中美術班第一屆師生聯展—緣起於35年前的相遇」，林園高中美術老師陳威宜是前鎮高中美術班第一屆學生，熱情邀約現住在全台各地前鎮高中美術班第一屆指導老師黃明韶、顏逢郎、王東華，學生周耀東、翁家鐸、黃國展、陳威宜、王美蓉、黃秋燕共9位，作品共32幅，來自各方藝術家作品，即日起至8月15日止，在林園圖書館展出「實現了35年前的師生約定！」

林園圖書館主任李文娟說，前鎮高中第一屆美術班在35年前是在純高中裡出現實驗教育，風格與課程稍異於普通班，但在學術兼修課程，造就校園中具有藝術氣息年輕人。此次展出藝術家有前鎮高中美術教師群及當年受教的一群學生，雖然第一屆同學沒能全部參加，但也感受到滿滿熱情。

前鎮高中第一屆美術班的班導師黃明韶，專長是雕塑及油畫；國文暨書法老師資成都在2年前離世，今舉行畫展開幕，資成都老師的遺孀也是該班英文老師朱麗惠特別到場，現場展出資老師書法作品，朱麗惠很感動，學生陳威宜的念舊，邀請她參與這場難得且溫馨的美展。

水墨老師顏逢郎專長山水畫，為人大方卻嚴格要求自己，感染學生不可輕忽自己觀念，在水彩油畫媒材作品中可見他在世界各地遊歷的足跡。老師王東華在水彩給予學生教導與啟發，他熱愛台灣，好以台灣動物、景物為主題的作品。

身為學生展出的藝術家有周耀東、翁家鐸、黃國展、陳威宜、王美蓉，黃秋燕共6位。周耀東是個人畫家工作室主持人，在本土田園風薰陶，迥異於一般抽象表現，畫中帶有懷舊與期望意念；翁家鐸是台北市重慶國中美術老師，在油畫及媒材有獨到深刻的經驗。黃國展如同名字，展出作品必是佳作有泱泱風範，現於台中豐原瑞穗國小服務。

策展人陳威宜是林園高中美術班教師，喜好分享正統藝術與富而有德的全藝術觀念，品德、誠信、自我要求是陳威宜的信念，他也期望這份觀念傳授給下一代學生，這也是源自上一輩老師的觀念；黃秋燕是個人藝術家；王美蓉在少年輔導單位服務，工作之餘發揮藝術專長。

「有藝術的生活是富足多彩的，有藝術的生命是豐富無瑕的。在道德與對藝術的堅持下，這場35年前約定的深情美展顯得更不一樣！」李文娟說，圖書館舉辦各式美展，藉由美展吸引更多從未進入圖書館的讀者，來到圖書館享受藝術與書香，即日起至8月15日止，歡迎讀者走入林園圖書館，觀賞這場溫馨感人的畫展。

「前鎮高中美術班第一屆師生聯展—緣起於35年前的相遇」林園高中美術老師陳威宜（前...
「前鎮高中美術班第一屆師生聯展—緣起於35年前的相遇」林園高中美術老師陳威宜（前排右一）是前中美術班第一屆學生，邀約老師、同學們實現35前的師生約定，今在林園圖書館舉行聯展開幕。記者劉星君／翻攝
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前鎮高中美術班第一屆學生周耀東（左一）現為畫家，跟來賓們導覽。記者劉星君／翻攝
前鎮高中美術班第一屆學生周耀東（左一）現為畫家，跟來賓們導覽。記者劉星君／翻攝
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此次聯展前鎮高中第一屆美術班同學周耀東（左起）、 翁家鐸與策展人陳威宜。記者劉星...
此次聯展前鎮高中第一屆美術班同學周耀東（左起）、 翁家鐸與策展人陳威宜。記者劉星君／翻攝
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策展人陳威宜（左）向來賓介紹國文老師書法作品。記者劉星君／翻攝
策展人陳威宜（左）向來賓介紹國文老師書法作品。記者劉星君／翻攝
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圖書館藝術家

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