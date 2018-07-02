工研院自駕巴士 台中花博上路

2018-07-02 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



工研院昨天發表國內首部自動駕駛中型巴士，以及自動駕駛商用車，是首部國產化的自動駕駛車，工研院指出今年底配合台中花博將有實際應用，民眾屆時可體驗自駕中巴。

工研院在研發過程中邀請晶片設計、車用電子、資通訊軟硬體開發到車用設備等業者共同投入，成功建構台灣自駕車產業鏈，讓台灣廠商也能跟上自駕風潮，搶占商機。

院長劉文雄表示，工研院自駕車結合先進駕駛輔助系統、車聯網系統、AI深度學習系統3大系統，進行發展為完全國產化的自駕車系統。其中，工研院研發的自駕車有幾項優勢，包含能適應台灣在亞洲特殊的交通環境，自駕車可在地下室停車，自駕車可應用在中型巴士，這些是將來自駕車技術走進世界的亮點。

工研院昨天發表國內首部自動駕駛中型巴士，以及自動駕駛商用車。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

資通所長闕志克表示，自駕中巴關鍵技術在於「感知次系統自主技術」，透過雷達、光學雷達、攝影機及衛星精準定位等，感測器偵測環境及回傳，做出即時感知與事件推理等能力來駕駛。

他進一步說，目前自駕車發展的困難在於辨識交通號誌過路口，工研院自駕中巴已具有路口交通號誌辨識能力，未來在面對都會區公車行駛公車專用道，遭遇路口等待燈號與其他車輛混雜時，工研院自駕中巴較一般自駕車在辨識交通號誌上更具有優勢。透過經濟部科專計劃支持，自駕中巴預計今年底配合台中花博將有實際應用，民眾屆時可體驗。

另外，自駕商用車昨天也展現穩控性、轉彎的平滑與精準度、隨時遇障煞停等，因軟體具高度靈活性，自駕商用車已洽談將在第4季實現在國內外現行多車款上，也將引領國內自駕車產業鏈。

機械所長胡竹生指出，工研院自駕商用車以地圖建置與定位技術，解決自駕系統遇到GPS訊號遮蔽的問題，克服隧道、都會區定位不準的困擾。

胡竹生說，突破多數自駕車仍以遊園車或低速定點運行示範的限制，可實際運行在人車混流真實道路，運行時無須交管，無論晴雨晝夜皆能運行。