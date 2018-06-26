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想知道台南鬼屋在哪裡？可上中研院社區故事平台看

2018-06-26 13:46聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

想知道台南的鬼屋在哪裡？全台又有哪些日治時期的日人墳墓還留存？中央研究院人社中心結合台灣百年歷史地圖圖資，與地方文史工作者蒐集到的鄉土故事，搭建出社區故事分享平台，讓更多有趣的鄉土故事能分享、流傳。

中心指出，「臺灣百年歷史地圖」系統透過百年來的各種歷史與現代地圖，考掘臺灣各種空間變化，是時間縱深最豐富的臺灣線上地圖系統，過去數年來，提供了空間資訊技術應用與社會服務，讓在地學校、文史工作者可以將地圖「搬回家」使用。

而臺灣常見各種社區營造與農村再生等相關社區調查計畫，產出豐富的文史素材、歷史地圖素材後，卻常見計畫後束之高閣，相當可惜。為此，中研院團隊進一步利用內政部地理資訊圖資雲服務平台(TGOS)與「臺灣百年歷史地圖」圖資，搭建出社區故事地圖協作平台（http://map.net.tw/story/），讓民眾可以述說、分享社區的故事，同時亦分享了自身的數位記憶與記錄，成為他人說故事的素材。

為了推廣這個全新平台的概念，中央研究院積極與國內各單位進行合作，例如：與國立台灣歷史博物館合作，舉辦「地圖再說話工作坊」，提供更多地方文史與故事地圖對話的想像與實做；最近與成功大學都市計劃系合辦「地方知識：GIS地圖繪製與研究工作坊」，地方文史工作者與學術研究者透過空間資訊技術的學習與實做，把臺灣百年歷史地圖與故事地圖結合，成為鄉土教育與地方學研究的絕佳利器。

目前平台內的資料包括台南鬼屋地圖、金門戰地史蹟紀錄、台灣書院、桃園土地公地圖等。

中央研究院人社中心GIS專題中心今年起加強南部地方社群的互動與合作，透過結合「臺灣百年歷史地圖」的故事地圖協作平台，陪伴地方社群，探索、紀錄、蒐集地方記憶、歷史文化、產業發展、地方特色，並將之轉化為數位人文資產，於故事地圖協作平台上譜出一章章的故事地圖。並期望適地的圖資加上大家來講故事的數位平台，成為地方政府與在地民眾日常生活中方便實用的工具。

例如與關廟區公所合作，將原本平面的各種社區觀光與產業地圖與資料，轉變為線上地圖，將豐富的資料透過網路，達到宣傳效果，同時也可以部段更新與利用。也與關廟山西宮合作，將今年12年一次的王醮資訊放上網路，提供民俗愛好者查詢，透過與不同單位的合作，將原本零散的資料，逐漸形成故事系統，可以長期累積與交互利用。

中研院人社中心搭建的社區故事地圖協作平台，內容相當有趣。圖／取自網路
中研院人社中心搭建的社區故事地圖協作平台，內容相當有趣。圖／取自網路
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中研院人社中心搭建的社區故事地圖協作平台，內容相當有趣。圖／取自網路
中研院人社中心搭建的社區故事地圖協作平台，內容相當有趣。圖／取自網路
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文史工作者鬼屋社區營造
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