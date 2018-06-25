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臭溝仔變親水綠廊 新莊中港大排彩繪藏驚喜

2018-06-25 00:31聯合報 記者祁容玉／新北報導

新北市水利局沿著中港大排廊道打造趣味彩繪，可借位拍照，預計10月前完成50處。 ...
新北市水利局沿著中港大排廊道打造趣味彩繪，可借位拍照，預計10月前完成50處。 圖／新北市水利局提供
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新北市新莊的中港大排，過去因汙水髒臭沖天，經改善後打造親水河廊，近期水利局沿著中港大排廊道，打造5處大型「水世界」彩繪，另結合原有實景設計50處小型的趣味彩繪，可借位拍照，讓民眾有更多驚喜。

新北市水利局沿著中港大排廊道打造趣味彩繪，可借位拍照，充滿趣味。 圖／新北市水利...
新北市水利局沿著中港大排廊道打造趣味彩繪，可借位拍照，充滿趣味。 圖／新北市水利局提供
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中港大排過去是北新莊地區主要排水路，改造前生活汙水、事業廢水都排放到這裡，淤泥散發惡臭，大雨時汙水還會溢出造成淹水。環保署2006年補助地方政府改善中港大排汙染汙染，並營造河廊環境，2008年起施工整治，汙水截流後處理再回放，讓中港大排變身成市區親水綠廊。

新北市水利局5月起沿著中港大排人行廊道打造小型趣味彩繪，借位拍照，讓民眾意外驚喜...
新北市水利局5月起沿著中港大排人行廊道打造小型趣味彩繪，借位拍照，讓民眾意外驚喜。圖／新北市水利局提供
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新北市水利局表示，今年5月起再沿著中港大排人行廊道創作「視覺彩繪」，利用中港廣場往北5座橋梁下空間創作大型彩繪，延伸中港大排水的元素，營造有如大型水族箱、水世界的感覺，目前最北側昌中橋下的空間已完工，另外昌隆、昌盛、幸福、自信4座橋下仍在施工。

新北市水利局5月起沿著中港大排人行廊道打造小型趣味彩繪，搭配原有座椅等設施，休憩...
新北市水利局5月起沿著中港大排人行廊道打造小型趣味彩繪，搭配原有座椅等設施，休憩時有更多意外驚喜。圖／新北市水利局提供
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水利局也沿著廊道創作50處小型彩繪，利用水管、椅子、孔洞等實景設施，創造借位拍照的的趣味，讓人會心一笑；近期已經有初步成果，讓休憩民眾多了意外驚喜。

水利局指出，過去彩繪工程多數選在河濱高灘地或市區巷弄、公園周邊，此次考量中港大排是新北市少有而且就在都會區內的親水設施，若導入彩繪可營造更多樂趣，整體工程預計10月前完工。

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