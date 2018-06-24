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長照願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

萬元龍膽石斑火鍋食材 高跟鞋仲夏宴超澎湃

2018-06-24 21:33聯合報 記者卜敏正╱即時報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天傍晚在嘉義縣布袋高跟鞋教堂，舉辦「仲夏幸福光藝饗宴」，在地食材推廣活動，以嘉義地區食材設計美味料理，為消費者搭建美食橋樑，當主廚林塏翰扛一尾活龍膽石斑出場，讓現場觀眾讚聲連連。

高跟鞋教堂前的「仲夏幸福光藝饗宴」推廣活動，主辦單位強調餐會所有食材都是嘉義農特產，並邀請林家烏魚子、蝦覓世界、黑皮酥皮肉圓、樺榮海鮮餐廳等業者，逐一端上食材好料理走秀，當壓軸的林塏翰扛一尾30多台斤活龍膽石斑出場，說明這是今晚火鍋食材，更讓現場民眾讚嘆不已，接連要求合照留念。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，雲嘉沿海地區盛產牡蠣、烏魚子、龍膽石斑、虱目魚、蝦等，苦瓜、有機米、杏鮑菇、小番茄等農產品也全國著名，這次特別邀請稻江科技暨管理學院，餐飲系副主任吳文智開發新菜色，結合在地小吃巨無霸海鮮肉圓等食材，總匯多道美食。

嘉義縣副縣長吳芳銘、文觀局長許有仁、縣議員蔡瑋傑等人都出席這次推廣活動，眾人現場品嘗美味佳餚、讚不絕口。

吳芳銘指出，本次活動最重要的是「觀眾也吃得到」，雲管處菜色發表後將交由當地業者供應，民眾可到布袋文創Hotel內的遊客中心、樺榮海鮮餐廳取得採買資訊、提早3天訂餐，來嘉義旅遊就能品嘗在地食材好料理。

主廚林塏翰扛一尾活龍膽石斑出場，讓現場觀眾讚聲連連。記者卜敏正／攝影
主廚林塏翰扛一尾活龍膽石斑出場，讓現場觀眾讚聲連連。記者卜敏正／攝影
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「仲夏幸福光藝饗宴」以在地食材做菜。記者卜敏正／攝影
「仲夏幸福光藝饗宴」以在地食材做菜。記者卜敏正／攝影
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雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（右二）、嘉義縣副縣長吳芳銘（左二）、文觀局長...
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（右二）、嘉義縣副縣長吳芳銘（左二）、文觀局長許有仁（右一）、縣議員蔡瑋傑（左一），與主廚林塏翰合影。記者卜敏正／攝影
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文觀局長許有仁（右三）與提供食材的青農們合影。記者卜敏正／攝影
文觀局長許有仁（右三）與提供食材的青農們合影。記者卜敏正／攝影
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雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天傍晚在嘉義縣布袋高跟鞋教堂，舉辦「仲夏幸福光藝饗...
雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天傍晚在嘉義縣布袋高跟鞋教堂，舉辦「仲夏幸福光藝饗宴」。記者卜敏正／攝影
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