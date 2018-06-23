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堅持手繪電影看板一甲子 謝森山要繼續畫下去

2018-06-23 19:32聯合報 記者張裕珍╱即時報導

73歲電影看板畫師謝森山創作一甲子不輟，在桃園中源戲院老闆堅持下，迄今仍替戲院手繪、安裝大型看板，為地方津津樂道，桃園市土地公文化館今天起替謝森山辦展，謝說，還不打算退休，「能畫就繼續畫下去」，未來計畫開補習班，傳授累積多年的手繪技藝。

謝森山15歲拜師習畫，17歲就出師，20歲退伍後自行開業，專替戲院手繪電影看板，全盛時期曾同時包辦7間戲院手繪看板工作，但隨著時代轉變，數位輸出海報逐漸取代傳統手繪看板，不過，謝森山仍堅持這份手藝，一畫就是一甲子。

「畫久了也有感情了」，謝森山坦言戲院一間間歇業，桃園僅剩中壢二輪的中源戲院請他作畫，但戲院生意難做，現在也只畫強檔片，「很多人問我不累嗎，從小畫到現在」，謝說自己體力、眼力還行，雖然掛看板時得攀上爬下，家人總掛心，但他認為不該輕言放棄，打算等到戲院吹熄燈號了，才準備跟著「歇業」。

桃園市土地公文化館即日起至7月11日，展出「謝森山手繪電影看板展-一甲子的技藝」，現場陳列近年上映的「大尾鱸鰻2」、「賽德克巴萊」、「可可夜總會」等手繪帆布看板，無論是動畫人物還是真人明星，謝森山的筆觸細膩，總能讓其躍然紙上，以手繪立體呈現人物神韻與電影場景。

謝森山說，陸續有人想跟他學藝，但不少人學一天就放棄，「要抓到精髓不容易」，電影看板要能栩栩如生，特別是人物的五官，處處細節都不能馬虎，難以一蹴而成，他打算退休之後開補習班，歡迎有志之士來學藝。

謝森山的手繪電影看板為帆布材質，長360公分、寬210公分，他先在圖稿及帆布上打格子，並以水泥漆五色為主色為底繪製，謝為求環保，雙面帆布採重複利用，至少可反覆畫上三、四次，他的好手藝備受肯定，許多知名電影如「賽德克巴萊」、「雞排英雄」等還沒下片就被預訂，成為餐廳、遊樂場復古造景。

館方指出，展覽期間，將同時播映2014年由桃園文化局補助培訓的紀錄片得獎作品，由導演江宗傑製作的「繪 一世人」，希望透過觀賞紀錄片，民眾更能完整了解師傅謝森山對這份手藝的堅持，以及他和電影相依存一生的情感交流。

73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展，展出近期畫作。記者張裕珍／攝影
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電影看板畫師謝森山處理人物細膩，神情維妙維肖。記者張裕珍／攝影
電影看板畫師謝森山處理人物細膩，神情維妙維肖。記者張裕珍／攝影
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73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展，展出近期畫作。記者張裕珍／攝影
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73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展，展出近期畫作。記者張裕珍／攝影
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73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展。記者張裕珍／攝影
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73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展。記者張裕珍／攝影
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73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展，謝森山今也受邀現場彩繪。記者張裕珍／攝影
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73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展，展出近期畫作。記者張裕珍／攝影
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73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館...
73歲電影看板畫師謝森山迄今仍替戲院繪製大型看板，將近一甲子，桃園市土地公文化館即日起替他辦展，展出近期畫作。記者張裕珍／攝影
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