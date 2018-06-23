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台灣數位模型庫 重現台灣第一座百貨公司

2018-06-23 02:43聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

台灣第一座百貨公司菊元百貨，多年前改建為銀行後，消逝於台灣人的記憶中。如今卻可透過數位科技整合歷史照片和紀錄，以近乎原貌的模樣重現於電影「北城百畫帖」前導片中，讓我們找回阿公阿嬤的摩登歲月。

文化部、科技部合力打造的「台灣數位模型庫」（https://tdal.culture.tw）昨正式上線，目前已完成100個數位模型，包括「菊元百貨」跟及「中華商場」2個不復存在的歷史建築，文化內容創作者可運用此模型依其需求創造3D場景，使用於影視、動漫畫、AR、VR及遊戲等文創產業。

這100個數位模型中，有28個台灣建築，其中26個為現存建築，包括西螺大橋、剝皮寮老街、淡水紅毛城、圓山大飯店、台北101及台灣文學館等台灣代表性的建物。

執行「台灣數位模型庫」的夢想動畫公司負責人林家齊指出，製作一座建築的數位模型，必須空拍1500到2000張照片。過去必須用一周才能製作完成，如今透過國網中心的高速運算，一天之內便可完成。

目前已有電影「北城百畫帖」使用此一模型庫，在電影中現台灣第一間百貨公司「菊元百貨」，以及當年的榮町(即今日之衡陽路)。改編自小說家吳明益同名作品的公視戲劇《天橋上的魔術師》，亦已規劃應用本案建置的中華商場模型。

文化部長鄭麗君表示，文化部推動文化科技，要為創造者在數位時代打造出更完備的基礎環境，以科技的力量加持，讓過去文化想像的不可能成為可能。

「台灣是有很多故事的地方。」科技部長陳良基表示，希望用科技的力量，將台灣的故事讓更多人欣賞。

文化部表示，為促進非商業性利用與鼓勵青年創作，台灣數位模型庫所收納的「數位模型」及「點雲資料」在合乎智財權的規範下，將分階段逐步對外公開及授權利用，授權方式採用國際通行的「創用CC」公眾授權，以「姓名標示-非商業性-相同方式分享」（CC BY-NC-SA 3.0）方式對外釋出（不包含專利權與商標權）。另有關商業性利用，將配合文策院成立時程辦理。

而為推動公有文化資產點雲資料的公開利用，已完成25處文化資產點雲資料建置，目前可公開對外釋出4處文化資產室外點雲資料，因檔案過於龐大，將採個案申請方式辦理。後續也針對21處涉及著作權的室內點雲資料也將研議後陸續提供。

電影「北城百畫帖」，運用數位模型重現1930年代的老台北。記者陳宛茜/攝影
電影「北城百畫帖」，運用數位模型重現1930年代的老台北。記者陳宛茜/攝影
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文化部文化資產電影

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