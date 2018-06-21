嘉義城隍廟中元普渡法會科儀 將申請無形文化資產

2018-06-21 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義城隍廟建廟300多年，時至今日仍然保存許多珍貴的傳統文化與宗教科儀，每年農曆7月城隍中元祭典，城隍廟遵循古禮舉辦祭典，其中「夜巡遶境及夯枷解厄」活動最為人津津樂道，今年中元祭活動，嘉義市政府邀請澎湖縣政府跨海共同來見證兩地城隍會香儀式，將於7月18日揭開序幕，一同帶動宗教觀光周邊經濟效益。

城隍廟表示，舉凡辦理的大法會長年由張天師第64代傳人張澤丕道長主持科儀，其文化價值值得探討與研究，所以請台大博士學者專家江志宏執行「由無形文化資產論述張澤丕道長在嘉義城隍廟之普渡科儀」計畫，期盼可作為嘉義市城隍廟申請無形文化資產之用，同時在傳統文化的紀錄與保存方面留下珍貴完整道教文化資產。

嘉義城隍廟董事長賴永川指出，「夜巡-遶境、夯枷-解厄」活動年年上百人參與，「夯枷」是效仿古代犯人在肩上扛著刑具，希望藉由城隍爺請求赦免自身背負的罪過與累積孽障，再由道長向城隍爺奏稟疏文除罪，將頸上象徵枷鎖的夯枷卸下，象徵將過去的災難和罪惡化解、贖清。