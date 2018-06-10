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影／一封老神父求救信 拜託「台灣朋友救救我們的病童」

2018-06-10 21:33聯合報 記者戴永華張芮瑜╱即時報導

受到景氣影響，以照顧急重智障患者和病童為主的宜蘭縣聖嘉民啟智中心募款不佳，今年累計財務缺口約800萬元。78歲創辦人、老神父呂若瑟心急如焚，首度對外發表公開信，拜託「台灣朋友救救我們的病童」。

呂若瑟國台語非常流利，台灣就是他的家。今年4月，他受邀去羅馬拜會教宗方濟各，當面邀請教宗來台訪問，希望為台灣困頓的外交處境貢獻心力。

在呂若瑟積極爭取下，天主教靈醫會大會6月18日將首度來台灣舉辦大會，34國神父將來宜蘭聚會，為台灣祈福，其中包括剛與中華民國斷交的布吉納法所籍神父。呂若瑟認為，聖嘉民啟智中心處境很像台灣，雖然身處困境仍要不斷努力，千萬不要放棄希望。

為了不讓啟智中心員工擔心，呂若瑟私下透過口述請朋友打出募款信：「面對目前困境，從不曾喊累與放棄，我們需要你的幫助來延續這分愛，深切期待你能給予協助與支持。」收到神父的求救簡訊，保吉企業董事長簡承盈、仰德扶輪社立即在網路號召愛心募款，並捐贈50萬元。

31年前，呂若瑟在宜蘭縣創辦第一間啟智中心，當時民智未開，重症病童多半遭人鄙棄；呂若瑟改建廢棄修道院創辦聖嘉民啟智中心，專收急重症智障、別人不要的病童。

「不要放棄你的孩子」，呂若瑟向縣府要了智能障礙家庭名冊，挨家挨戶拜訪，從家人手中接過需要幫助的孩子；中心收容病童愈來愈多，每次資金缺口，他就誠心禱告，總有善心人士出手相救，但這次他發現不行了，才發出求援公開信。

聖嘉民啟智中心目前有134名院生，其中121人是嚴重的多重障礙者﹐4名服務員照顧1名病患。中心主任黃鈺雯說，營運有6成來自政府補助，4成來自募款，政府補助每名院童每月2.1萬元，但中心每人每月要支出2.7萬元，只能透過貸款、賒欠支撐。

宜蘭縣政府社會處表示，縣府已補助器材，並協助向中央爭取經費。民間志工也無償協助，上次因颱風損壞的雨遮、天花板雖修補好，但顏色不同像補花，黃鈺雯說，「只要不再漏水就好」。

創世基金會羅東分院長陳淳妍說，今年同期募款金額比去年少4成，物價上漲、景氣不好，都會影響捐款意願。

呂若瑟神父創辦聖嘉民啓智中心，31年來照顧無數急重症智障病患。記者張芮瑜／攝影
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呂若瑟神父手寫感謝函，向各界善心表達謝意。記者林政忠／攝影
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呂若瑟神父創辦聖嘉民啓智中心，31年來照顧無數急重症智障病患。記者張芮瑜／攝影
呂若瑟神父創辦聖嘉民啓智中心，31年來照顧無數急重症智障病患。記者張芮瑜／攝影
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呂若瑟神父擁抱聖嘉民啟智中心學員。記者張芮瑜／攝影
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每天傍晚回家前的韻律操是大家最開心的時刻，行動不便的病童坐在輪椅上，也跟著點頭哼...
每天傍晚回家前的韻律操是大家最開心的時刻，行動不便的病童坐在輪椅上，也跟著點頭哼唱。記者林政忠／攝影
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募款神父教宗

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