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跨100公里求學 91歲將軍碩士畢業還想讀博士

2018-06-09 16:09聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

高齡91歲的老將軍葉信康在空大修讀4個學士學位後，今天再從佛光大學校長楊朝祥手中接過傳播學系媒體傳播組碩士學位畢業證書，18名親友到場見證。台下畢業生今後將投身社會，只有他畢業後回歸家庭，葉老將軍今天代表碩士畢業生致詞，他開心說，「感謝家人和師長，我做到了！」

葉信康民國17年1月15日出生，浙江臨海人，入伍40年，從民國35年擔任通信上士開始，一路經過軍旅歷練和升等，民國74年屆退，官拜少將的他卻熱愛學習。回憶求學過程充滿歡喜，原本退伍後18年已在空大取得了商學系、人文學系、管理資訊學系以及生活科學系的學士學位，開始過著遊山玩水的日子，2年前某次在空大同學的邀約下前往佛光大學旁聽，「沒想到那堂課深深吸引我進了佛光大學，這是意想不到的事。」

家住中壢的葉老將軍在修讀碩士學位的2年期間，每次都要輾轉搭程各種交通工具，才能抵達宜蘭礁溪的佛光大學。每周一天早上6點就必須出門，至少花上3個半小時才到學校，下了課回到家都已經是晚上10點多了。

葉信康最辛苦的階段，當然就屬「寫論文」了。從訂題目、找資料、做問卷到統計分析，除了偶爾遇到瓶頸須請教指導教授之外，每一個步驟都是自己完成的，絕不假手他人。葉老將軍強調：「我所引用的參考文獻，都是我從書中和上網一篇一篇找出來，再一字一字地寫下來。過程雖然非常辛苦，但也讓我得到極大的成就感。」

碩士論文口試通過後，葉老將軍已在住家附近的社區大學報名參加電腦班與歌唱班。他說，「繼續學習之餘，我要多陪伴當初反對我去宜蘭念書、現在以我為榮的太太，帶她四處走走，補償她為我擔憂的精神損失。」

高齡91歲的老將軍葉信康今天從佛大傳播系碩士班畢業，他代表碩士畢業生致詞。記者張...
高齡91歲的老將軍葉信康今天從佛大傳播系碩士班畢業，他代表碩士畢業生致詞。記者張芮瑜／攝影
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高齡91歲的老將軍葉信康在空大修讀4個學士學位後，今天再從佛光大學校長楊朝祥手中...
高齡91歲的老將軍葉信康在空大修讀4個學士學位後，今天再從佛光大學校長楊朝祥手中接過傳播學系媒體傳播組碩士學位畢業證書，18名親友到場見證。記者張芮瑜／攝影
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高齡91歲的老將軍葉信康在空大修讀4個學士學位後，今天再從佛光大學校長楊朝祥手中...
高齡91歲的老將軍葉信康在空大修讀4個學士學位後，今天再從佛光大學校長楊朝祥手中接過傳播學系媒體傳播組碩士學位畢業證書，太太周女士(中)上台獻花。記者張芮瑜／攝影
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高齡91歲的老將軍葉信康在空大修讀4個學士學位後，今天再從佛光大學校長楊朝祥手中...
高齡91歲的老將軍葉信康在空大修讀4個學士學位後，今天再從佛光大學校長楊朝祥手中接過傳播學系媒體傳播組碩士學位畢業證書。記者張芮瑜／攝影
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佛光大學社區大學

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