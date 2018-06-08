影／想填補人生缺憾 台裔孤兒返台尋根

2018-06-08 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台裔女孩Rosalie Hamel，8個月大時就被加拿大的養父母收養，儘管一家幸福美滿，但每次被問到「妳從哪裡來？」心裡就如同有一塊殘缺總是填不滿。離台19年後，她近日首度返台尋根，希望找到親生父母，填補人生缺憾，還安排了1個月的台灣遊，要好好認識自己出生的這塊土地。

「解𡢅娟」是Rosalie Hamel的中文名字，她出生在台灣的孤兒院，8個月後就被社福機構送往加拿大寄養，Rosalie Hamel的養父母對她很好、很愛護，但Rosalie Hamel的心裡始終感到缺陷；她說，從以前到現在，腦海中朝思暮想的就是找到親生爸媽，見一面也好，至少讓人生版圖完整一點。

Rosalie Hamel從小就要承受比一般孤兒更大的壓力，她以黃皮膚黑頭髮的亞洲臉孔，在加拿大魁北克白人種族環境下長大，常常被同學問「妳是哪裡來的？」、「妳的媽媽呢？」等家庭問題；Rosalie Hamel說，每次被問到時，心裡就很受傷，感覺生命中有塊角落總是殘缺。

今年6月，Rosalie Hamel隨著養父母會到台灣旅遊，這是她第1次踏上自己出生的土地，Rosalie Hamel一家人從台北南下，一路從宜蘭玩到台灣西部，為期1個月的旅程，現已結束花蓮的3天2夜，來到台東，再來還會到高雄、台南走走看看。