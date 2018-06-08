親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

影／想填補人生缺憾 台裔孤兒返台尋根

2018-06-08 18:27聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台裔女孩Rosalie Hamel，8個月大時就被加拿大的養父母收養，儘管一家幸福美滿，但每次被問到「妳從哪裡來？」心裡就如同有一塊殘缺總是填不滿。離台19年後，她近日首度返台尋根，希望找到親生父母，填補人生缺憾，還安排了1個月的台灣遊，要好好認識自己出生的這塊土地。

「解𡢅娟」是Rosalie Hamel的中文名字，她出生在台灣的孤兒院，8個月後就被社福機構送往加拿大寄養，Rosalie Hamel的養父母對她很好、很愛護，但Rosalie Hamel的心裡始終感到缺陷；她說，從以前到現在，腦海中朝思暮想的就是找到親生爸媽，見一面也好，至少讓人生版圖完整一點。

Rosalie Hamel從小就要承受比一般孤兒更大的壓力，她以黃皮膚黑頭髮的亞洲臉孔，在加拿大魁北克白人種族環境下長大，常常被同學問「妳是哪裡來的？」、「妳的媽媽呢？」等家庭問題；Rosalie Hamel說，每次被問到時，心裡就很受傷，感覺生命中有塊角落總是殘缺。

今年6月，Rosalie Hamel隨著養父母會到台灣旅遊，這是她第1次踏上自己出生的土地，Rosalie Hamel一家人從台北南下，一路從宜蘭玩到台灣西部，為期1個月的旅程，現已結束花蓮的3天2夜，來到台東，再來還會到高雄、台南走走看看。

Rosalie Hamel表示，很希望能在這次旅遊途中，找到親生爸媽；她說，「就看一眼也好，或許可以稍微填補人生這一大塊缺憾」。

Rosalie Hamel特別喜歡台灣圖案的茶罐。圖／讀者提供
Rosalie Hamel特別喜歡台灣圖案的茶罐。圖／讀者提供
分享
Rosalie Hamel（右2）與養父母一起來台灣旅遊，她很想見自己的親身父母...
Rosalie Hamel（右2）與養父母一起來台灣旅遊，她很想見自己的親身父母一面。圖／讀者提供
分享

加拿大寄養台東

相關新聞

高雄海音中心曝光 六角形造型金屬板設計引來驚嘆

2018-06-08 00:21

坪林茶博館品茗消暑 40元一票玩到飽

2018-06-08 00:00

隔60年重聚 小學同學！嗨到眼眶紅

2018-06-07 23:57

苗栗後龍西瓜王 近51台斤破紀錄

2018-06-07 23:22

槑林書篆陶刻展 一起呆呆站在竹縣美術館欣賞

2018-06-07 11:24

獵人尋奇／找會走路的樹 夜訪溪中霸王蝦

2018-06-01 09:59

熱門文章

配合政府投資3千萬...「苦撐11年倒貼收場」這產業好慘

2018-06-08 09:00

也要講英文？ 李茂生：原來台灣希望在台南的乩童身上

2018-06-08 07:34

又停電！桃園永安漁港遊客觀光漁市嘗鮮 熱爆直冒汗

2018-06-08 16:53

基隆安樂區議員4女參選爆炸 民進黨今公布徵召連淑慧

2018-06-07 19:55

只學3天！她的捏麵人比3D動畫更逼真

2018-06-07 19:56

改善交通 桃園將新增3交流道

2018-06-07 22:59

金大女成咖啡女神 她的咖啡有戀愛的感覺

2018-06-07 23:25

大成商工考取證照3千張 校長頒獎頒到手軟

2018-06-07 19:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top