新北守護海洋 邀深澳志工放流魚苗

2018-06-04 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



新北市政府昨邀請漁會與當地漁業志工，搭乘娛樂漁船到瑞芳保育區放流魚苗，象鼻岩就在後方。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

6月8日為「世界海洋日」，新北市政府擴大響應舉辦海洋「新北海洋月」。對於深澳燃煤電廠引爆爭議，新北市政府昨天邀請漁會與當地漁業志工搭乘娛樂漁船，前往瑞芳保育區放流魚苗上萬尾，厚植海洋能量，也提醒外界關注海洋保育議題。

新北市政府指出，這次放流活動是新北市首次與娛樂漁船合作，由新北市副市長李四川帶隊，乘船到瑞芳保育區，放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚共計1萬尾；該批亞成魚係貢寮海洋資源復育園區自行培育，體型長達10公分，不僅活力旺盛，對環境適應力也強。

李四川表示，瑞芳保育區擁有豐富的海洋資源與壯麗的海岸景致，是當地居民賴以為生的寶庫，這次新北海洋月活動，希望藉由系列活動，串連大眾一同保育新北漁業與生態資源，實踐永續海洋理念。 新北昨放流萬尾魚苗，其中100尾放流魚苗身上有標識，供追蹤後續生存與適應的情況。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

市府舉辦新北海洋月，6月2日先在野柳舉辦淨灘活動，昨天跟今天則接連於瑞芳與貢寮保育區舉辦魚苗放流；淡水區漁會6月20日舉辦清除港內廢棄漁網具，金山區漁會將在6月27日號召藍海艦隊的漁船主出海清除海漂垃圾，共同努力守護海洋環境。

新北市政府農業局表示，昨天放流的100尾魚苗上有別了Ｔ字型的識別證，可了解放流魚苗的動態，若有人發現受標記的黃鰭鯛或黑鯛魚體，請記下發現的時間、地點、大小並拍下照片，通報研究團隊，以追蹤後續生存與適應的情況。

農業局表示，民眾可撥打電話：02-24622192分機5050、手機：0984351212，或利用臉書粉絲專頁「協尋與通報標識放流魚類」，回報受標識的放流魚類。