彰化埔心武聖宮80歲生日 喝「仙水」是眾人記憶

2018-06-02 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



埔心鄉長張乘瑜說，雖然現在不能接仙水，但池中有許多烏龜，也很受信徒小孩喜愛。記者凌筠婷／攝影 分享 facebook 彰化縣埔心鄉武聖宮是當地信仰中心，創廟已經80年，廟前的仙水池最為人熟知，在地人都知道「喝仙水有保佑」，雖然20年前因安全問題圍起，無法再盛仙水，但該池塘有民眾野放的烏龜，也有不少民眾假日來參拜順便帶小孩「賞烏龜」。武聖宮今年歡慶建宮80年，也為了保留武聖宮歷史，設立「文史資料館」，師大美術系教授施並錫參考文獻資料，畫出眾人飲仙水的油畫，送給武聖宮紀念。

彰化縣埔心鄉武聖宮肇基於民國28年，奉祀關聖帝君、孚佑帝君、司命真君，本稱為「國義堂」，由於頗為靈驗，聲名遠播，信徒與日俱增，46年購地興建南式三川式宮殿，於48年竣工，命為「武聖宮國義堂」；70年時因木造屋梁受到蟻蛀嚴重，改建北式三層樓廟殿，72年入火安座，如今相當巍峨富麗。

武聖宮文史資料館籌備主委謝榮治表示，武聖宮這80年來見證埔心鄉的改變，父親謝謀擔任堂主兼董事長30年，保留完整的文史資料，只可惜在影像資料中，怎麼樣都找不到「飲仙水」的影像紀錄，美術系教授施並錫聽完故事，畫出飲仙水畫面，讓文史館的資料更為完整。施並錫表示，「飲仙水」不只是為武聖宮的故事留下紀錄，更含有「飲水思源」的涵義。