搶救金門受風化「元碑」 金管處邀文史專家研商

2018-06-01 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



浯洲場築寨砌路記事碑，簡稱「元碑」，位於蔡厝步道鄰近太武山海印寺一端，距今有655年的歷史，但不少民眾發現，碑文碑刻歷經時日已顯模糊，地方民眾團體多次反映應比照文台寶塔、虛江嘯臥塗漆，金管處日前與文史工作者會勘後，決議原貌保存，並將元碑送請文資審定。

這座元碑是在2007年中秋節當天，由文史工作者陳長志與與李秉鈞在荒山蔓草中所發現，陳長志在臉書中表示發現之初，碑文刻畫清晰，隨後後經相關單位環境整理、認真清洗之後，碑文反倒一年不如一年清晰，後來居然有民眾建議要做模糊改善，甚至傳出要將「碑文鑿深」的荒唐事，讓他覺得匪夷所思、難以置信。

陳長志提及，就在此碑發現後，蔡厝古道似乎成了熱門的登山路線。首先，古道的歷史意義被掩蓋，而原本可遮蔭避雨、減緩風化的大樹，為了方便大家認識珍貴文化資產，硬生生地砍斷，這兩年元碑的臉變得更蒼白了！

所幸在文史工作者的呼籲下，金管處在日前邀集地方文史工作者黃振良老師、林金榮老師、董森堡、文化局、金門大學等單位會勘太武山元碑；與會人員透露，大家現勘後，一致共識為現場崖刻至今已顯風化，但歷年變化程度不大，建議保持原狀，敦請地區文資法主管機關正式賦予石碑文資身份，量測場域範圍，循法定程序指定為古蹟，以彰顯元碑石刻之歷史意義及文化資產價值，並能妥適維護。

金門國家公園管理處表示， 元碑刻於天然巨石上，此石高4.24 米、寬3.66米，碑座有祥雲紋飾。碑高1.8米、寬1米；碑座高0.26米、寬1.28米。與石上緣距約50公分，碑座底緣踞地面1.68米。碑文記年元朝至正廿三年，推估有600多年的歷史。105年考量環境教育需求，金管處原於元碑旁指示牌附掛解說牌，106年金門縣政府觀光處蔡厝古道會勘決議，另設置大型解說牌。