城鄉學校交流 DIY防蚊液、竹筷雕刻好熱鬧

2018-05-31 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



國中生的重頭戲教育會考一個多禮拜前剛結束，為了讓學生放鬆備考以來的緊張情緒，並促進城鄉學校的交流，新竹縣華山國中與康乃薾國中，辦理「城鄉遊學之旅」一天活動，邀請康乃薾國中到華山國中，由兩校學生自行安排規劃課程，分組教學進行授課，互相交流兩校英語學習、DIY防蚊液以及竹筷雕刻等。

華山國中校長張家芸表示，康乃爾的學生的英語能力很強，他們將自己擅長的英文，用西洋流行音樂的方式，教導華山國中七、八年級學生，從中學習文法、片語，這樣的方式比起傳統從課本學習更能引起學生的興趣。

華山國中的學生則教導康乃爾的學生DIY防蚊液、竹筷雕刻以及碳化稻穀，其中製作防蚊液非常有趣，學生必須先學會如何辨認香草植物後，到校園中採集可用的香茅、澳洲茶樹，再進行下一步的製作調配過程。

「他們聽到我們有農耕社還以為我們把農作物種在跑道上呢！」華山國中的學生笑著說，華山學生表示，雖然一開始交流的時候有點尷尬，但是很快的就熱絡起來，一起唱英文歌，認識西洋音樂文化，更重要的是，知道康乃爾學生在競爭激烈的情況下，如何調整心態面對每次的考試。

康乃薾的學生認為此次的交流活動非常有意義，「本以為一樣是國中生，一樣準備會考能有多少不同？」但是在體驗過特色課程後，他們認為收穫的不僅僅是做出的成品，更了解到國中生活不只是讀書，大自然裡還有許多樂趣等著他們發掘，也期盼下次能換華山到康乃薾參訪。