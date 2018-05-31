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政壇菁英墮落論：日本被詛咒的「魔之82年組」

城鄉學校交流 DIY防蚊液、竹筷雕刻好熱鬧

2018-05-31 12:37聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

國中生的重頭戲教育會考一個多禮拜前剛結束，為了讓學生放鬆備考以來的緊張情緒，並促進城鄉學校的交流，新竹縣華山國中與康乃薾國中，辦理「城鄉遊學之旅」一天活動，邀請康乃薾國中到華山國中，由兩校學生自行安排規劃課程，分組教學進行授課，互相交流兩校英語學習、DIY防蚊液以及竹筷雕刻等。

華山國中校長張家芸表示，康乃爾的學生的英語能力很強，他們將自己擅長的英文，用西洋流行音樂的方式，教導華山國中七、八年級學生，從中學習文法、片語，這樣的方式比起傳統從課本學習更能引起學生的興趣。

華山國中的學生則教導康乃爾的學生DIY防蚊液、竹筷雕刻以及碳化稻穀，其中製作防蚊液非常有趣，學生必須先學會如何辨認香草植物後，到校園中採集可用的香茅、澳洲茶樹，再進行下一步的製作調配過程。

「他們聽到我們有農耕社還以為我們把農作物種在跑道上呢！」華山國中的學生笑著說，華山學生表示，雖然一開始交流的時候有點尷尬，但是很快的就熱絡起來，一起唱英文歌，認識西洋音樂文化，更重要的是，知道康乃爾學生在競爭激烈的情況下，如何調整心態面對每次的考試。

康乃薾的學生認為此次的交流活動非常有意義，「本以為一樣是國中生，一樣準備會考能有多少不同？」但是在體驗過特色課程後，他們認為收穫的不僅僅是做出的成品，更了解到國中生活不只是讀書，大自然裡還有許多樂趣等著他們發掘，也期盼下次能換華山到康乃薾參訪。

康乃薾國中校長謝義鄉表示，透過兩校學術與生活的交流，發現學習最終應以學以致用、走出教室，並與生活結合，也期望未來透過課程交流，讓學生能接觸體驗更多不同的知識領域，拓展學校師生的人際互動與城鄉交流。

康乃薾國中九年級學生用西洋流行音樂，教導華山國中七、八年級生英文片語、文法。圖／...
康乃薾國中九年級學生用西洋流行音樂，教導華山國中七、八年級生英文片語、文法。圖／華山國中校長張家芸提供
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華山國中學生范群玄發揮創意，用竹筷雕刻出袖珍兵器。圖／華山國中校長張家芸提供
華山國中學生范群玄發揮創意，用竹筷雕刻出袖珍兵器。圖／華山國中校長張家芸提供
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學生將從校園採集到的香草植物製作成防蚊液。圖／華山國中校長張家芸提供
學生將從校園採集到的香草植物製作成防蚊液。圖／華山國中校長張家芸提供
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防蚊國中生會考
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