竹縣內灣國小漫畫展 李遠哲讚有創意

2018-05-31 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹報導



前中研院長李遠哲參觀內灣國小設置的「劉興欽漫畫教育博物館」，稱讚小朋友的漫畫創作充滿創意。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

新竹縣內灣因劉興欽漫畫家而有漫畫之鄉的美名，內灣國小也發展特色課程，從102年開始，聘請漫畫家長期駐校，與校內藝術人文領域老師一起推動漫畫課程，昨天學校舉行「師生成果暨宜嵐創藝漫畫展」，前中研院長李遠哲稱讚小朋友的漫畫創作很棒，肯定學校特色漫畫課程。

內灣國小舉行「師生成果暨宜嵐創藝漫畫展揭幕活動」，學生正在向台下的觀眾介紹自己的漫畫作品。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

內灣國小校長陳智明表示，漫畫是孩子喜歡的藝術創作形式之一，這次的成果展共發表三本漫畫書，低年級的Line貼圖讀本、中年級的外星人遊內灣及高年級的短篇漫畫，高年級同學也透過3D動畫軟體創作了二部動畫影片。

陳智明說，學校每學年都會規劃14堂漫畫與動畫軟體課程，聘請校外的專業人士授課，希望培養小朋友現在及未來對於美感覺知、表達、創作及鑑賞等能力。

從102年起就在學校教課的漫畫家夏宜嵐與徐碧娟表示，看著學生一年一年不斷進步的畫工，十分有成就感，「看他們從口袋掏出揉得有點爛爛的漫畫作品跟我分享，從他們的眼神我看得出來他們是快樂的」。

夏宜嵐說，漫畫課程從低階到高階，低年級從最簡單的線條學起，中年級加入故事性，高年級除了手繪漫畫，還會學習電腦繪圖，夏宜嵐甚至主動提供十台電腦繪圖板給學生使用，並費心尋找免錢的繪圖軟體，希望學生能有更好的學習條件與環境。

漫畫課老師夏宜嵐將學生的漫畫作品製作成文創小物胸章及明信片。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

昨天舉行成果展正好碰上前中研院長李遠哲來參觀校內去年設置的「劉興欽漫畫教育博物館」，李遠哲稱讚小朋友的漫畫創作，表示台灣的小朋友在小時候其實都充滿創意，但是因為教育制度，年紀越大反而限制了發展的可能性，他非常肯定內灣國小特色漫畫課程，認定為可以幫助孩子發揮無限的可能。