平地水蜜桃風味佳 自家庭園甚至盆景都能種

2018-05-26 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



在很多人的印象裡，香甜的水蜜桃都產自高山，但事實上，平地水蜜桃的風味不輸給高山水蜜桃，彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路花卉生產遊憩園區負責人張洲府說，平地水蜜桃容易栽培，可以自種家中或盆景，想吃水蜜桃自家庭園就有。

張洲府培育櫻花知名，有「櫻花張」美名，近年來，從事多元化經營，除培育平地梅花外，還從農業試驗所引進台農3號水蜜桃，除育苗出售外，還輔導買樹苗者栽培及管理技術，像如何施肥、防治病蟲害。

張洲府說，「眼見為憑」，欲販售樹苗及輔導栽培管理，就要讓買苗者見證到成果，5年前，他在園區內即種了100多棵台農3號水蜜桃，第二年就開始結果，目前生長良好，結實纍纍，如果適當疏果，果粒幾乎與高山水蜜桃相當。

張洲府說，一般高山水蜜桃多在6月底結果，而台農3號水蜜桃屬平地水蜜桃，約四月底就可以採收，一開始很脆，約一周變軟多汁，水蜜桃的香氣十分濃郁，甜度可達14度，加上皮比高山水蜜桃厚，比較適合存放，不易損傷，收益比起其他水果好，一棵水蜜桃幼苗250元，吸引許多果園前來購買苗木。