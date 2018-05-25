國內唯一沒有固定廟宇的六房媽 獲列為國家重要民俗

2018-05-25 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣六房媽過爐獲文化部列入國家重要民俗認證。圖／截取自六房媽官網 分享 facebook 國內唯一沒有固定廟宇供奉的雲林縣「六房媽」，採各村里輪流建造「紅壇」供奉方式，今年輪由虎尾鎮下溪里大庄六房媽當值，預訂本周日（27日）過爐，今天舉行臨時紅壇啟用儀式，同時由中華民國六房媽會理事長吳錦宗宣布六房媽過爐獲文化部認證為國家重要民俗，過爐當天將由文化部長鄭麗君臨臨授證。

這也是雲林縣繼北港朝天宮媽祖遶境及口湖鄉牽水狀祭儀之後，第三個成為國家級宗教民俗，將大幅提升六房媽的歷史定位。

今天臨時紅壇啟用儀式由六房媽會理事長吳錦宗、虎尾鎮長林文彬、監事主席周森寶、爐主周萬友、副爐主張連得、總幹事朱家棟、下溪里長周勝騰、活動總策畫張義淵、雲林馬拉松協會理事長薛柏良共同主持，並邀請全國香客信徒，本周日到虎尾下溪里的大庄紅壇參拜六房媽，並參觀這項國家級的獨特過爐盛況，同沐聖恩。

吳錦宗說，27日凌晨3點30分六房媽將在斗六市保長紅壇起馬，並進行團拜移交，6點發炮啟程。過爐繞境隊伍兵分兩路，各股陣頭路關及四大將，沿著過溪股惠來里繞境，預計下午抵下溪里三塊厝姚正宮進行分旗腳，另一路是六房媽神轎步行隊伍，從大北勢保長廍紅壇出發，展開長達58公里的遶境，當晚進入大庄臨時紅壇安座，供善信參拜。

鎮長林文彬說，今年這項列屬雲林縣無形文化資產的六房媽過爐，獲文化部列入國家重要民俗認證，意義非凡，讓這項延傳三百多年的宗教活動，大幅提升歷史地位，配合過爐迓媽祖，虎尾鎮公所也在紅壇增設大庄遊客中心，服務遊客，並同步舉辦虎尾玉米節、虎尾全國馬拉松賽，讓大家有全新體驗。

總策畫張義淵說，當天有雲林縣農會的特產展售， 大甲鎮瀾宮支援百人醫療團隨行繞境，維護隨香信徒健康， 並提供熱食冷飲招待遊客，過爐預計吸引數萬人湧進虎尾，盛況空前，歡迎民眾當天一起來見證六房媽升格為國家級民俗的歷史一刻。