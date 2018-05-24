「花現台中」彩繪機 花博機艙好萌

2018-05-24 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／台中報導



華信航空最新的「花現台中」彩繪機，是第一個以城市名稱飛上天空的班機。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

「花現台中」彩繪機是全台第一個以城市名稱飛上天空的班機，台中市府全力促銷2018台中花博會，與華航合作，最近布置一架有花博吉祥物點綴的機艙，枕頭、紙杯、餐墊紙等全都印上石虎圖樣，空服員身上圍裙印有花卉圖案，還別上石虎別針，超可愛吸睛。

這架有花博圖案的彩繪機，即日起至11月3日花博舉辦期間飛行，台中市長林佳龍說，6月14日起華航更將推出台中與東京直接對飛的班機，希望吸引更多國內外遊客來台中逛花博。

彩繪機花博機艙邀知名設計師洪佳吟設計，融入花博吉祥物「石虎家族」及歐米馬，還有台中市花山櫻花、百合花、文心蘭等，另有具代表性的櫻花鉤吻鮭、台灣帝雉、寬尾鳳蝶、穿山甲等保育類動物，包括枕頭、頭墊紙、紙杯、盤墊紙、撲克牌、登機證上都有相關設計。 「花博機艙」以花博吉祥物石虎為意象，設計出全系列的機上侍應品。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

花博機艙的各項紀念商品如色鉛筆、頸枕、行李束帶等，也經過設計，華航集團表示，販售的紀念商品部分盈餘捐贈「社團法人台灣石虎保育協會」，將實質資源投入石虎保育。

華信航空指出，看好台中航空市場，計畫現有6架E190機隊配合ATR72-600引進時程，適時轉換飛航其他國際、兩岸航線；在國內市場需求暢旺季，彈性派遣737-800、E190支援國內航線。今年起台中到琉球、台中到河內已由原先每周3班增為5班，6月14日將首航台中到東京固定航班，每周7班、天天飛。

未來6日14日起台中至東京成田機場航線，表定AE266班次，早上7時30分飛出中午，12時抵達東京，AE267次下午13時再由東京飛回台中，15時50分回到台中，航線約3.5小時；董事長何煖軒表示，目前先以中型E190機隊為主，若乘客數成長，必要時會親台中機場情形，調派華航300人以上的大型客機支應。