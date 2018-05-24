新竹為「城市英雄」辦展 卓金隆展出銀銅雕

2018-05-24 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ／新竹報導



新竹市「城市英雄」卓金隆在文化局舉辦「銀銅雕工藝展」。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

聯合報去年報導73歲的退休「銀銅雕師」卓金隆以銅銀打造袖珍型古早農事器具，到小學為學生講解，新竹市長林智堅為卓金隆的愛心加值，請文化局今年為卓金隆舉辦工藝展，展出他的精雕工藝。

「銀銅雕師」卓金隆有感年輕世代不識古早的農事器具，用銅與銀打造脫穀機、水車、犁頭、畚箕等全套袖珍型古早農具，帶到學校為學生講解，林智堅去年閱報得知，認為卓金隆是新竹的「城市英雄」，文化局昨起到6月3日在文化局2樓竹軒畫廊及美的隧道，舉辦「卓金隆銀銅雕工藝展」。

「銀銅雕師」卓金隆以銅雕塑袖珍型新竹車站，巧奪天工。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

「銀銅雕師」卓金隆以銅雕塑袖珍型牛車，巧奪天工。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

文化局表示，卓金隆老師熱心公益，曾當選全國模範勞工與新竹市模範父親，15歲接觸玻璃，服完兵役後即與兄長學習金工，2011年獲選為明湖社區達人，除了銀銅雕創作，還擅長詩詞，作品涵蓋多元，技巧精湛，也以瓶蓋作畫，吸引許多外縣市團體組團參觀，堪稱新竹市的藝文之光。

卓金隆創作從整地到收成的農具，包括鋤頭、打穀機、人力車、水車、牛車、穀倉等，另外還創作與建物有關的主題，如基隆車站、新竹車站、東門城、三合院等。

卓金隆表示，他所創作的銅製作品都是純手工打造，不經模具鑄造或電腦車床，蒐集創作資料後需細加研究特徵，雕刻後再進行防鏽處理，往往一件作品須數月方能完成。