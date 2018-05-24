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白沙屯媽回鑾 「人情味超濃」

2018-05-24 00:14聯合報 記者胡蓬生／苗栗報導

白沙屯媽進香北返，昨天回到苗栗縣通霄鎮，信眾爭相鑽轎底祈福。 記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香北返，昨天回到苗栗縣通霄鎮，信眾爭相鑽轎底祈福。 記者胡蓬生／攝影
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歷經7天7夜長途跋涉，昨天清晨白沙屯媽帶領數萬隨香信眾返抵苗栗縣通霄、苑裡地區，台一線為之沸騰，今年進香、回鑾路程中少見的全是大晴天，許多隨香客都被日頭曬得黝黑，但喜悅洋溢臉上，有香客開心地形容「這是一趟全民馬拉松大健走，人情味超濃」。

白沙屯媽今年往北港徒步進香之旅，將在今天下午媽祖婆鑾轎回宮後畫下句點，一趟宗教之旅接近尾聲，苑裡、通霄昨天一早就籠罩在迎媽祖回鑾的歡喜氣氛中，台一線成排吊車炮、點心站，沿路處處有居民迎接白沙屯媽和香客北返。

白沙屯媽昨天回到通霄鎮，沿途居民熱情贈送飲料、點心，招呼隨香客享用。 記者胡蓬生...
白沙屯媽昨天回到通霄鎮，沿途居民熱情贈送飲料、點心，招呼隨香客享用。 記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽前晚駐駕台中大甲，昨天清晨5點出發回到苗栗縣境，苑裡、通霄的台一線盡是進香人潮和車隊，隊伍塞爆北上路段，一路上鞭炮、炮陣恭迎不斷，響徹雲霄，沿途居民更是不斷送上冰涼的飲料和點心，場面溫馨。

「大家說台灣最美的風景是人情味，我這在2趟進香之旅真正感受到了！」從台北來的隨香客「愛麗絲」說，跟隨白沙屯媽進香，沿途居民伸出熱情的手送東西、送點心，讓她真正感受到濃濃人情味。

她說，今年進香途中，體力不斷消耗，但不斷有居民送東西吃，感覺是一趟全民的快樂大健走；她參加進香後，出發不久就接到通知有新的工作機會，讓她相信冥冥中媽祖婆的神威和庇蔭一直都存在。

白沙屯媽昨天中午在通霄鎮南華社區停駕，下午駐駕通灣里慈后宮，預計今天清晨7點啟駕回宮，依往例上午將在秋茂園換乘八抬大轎，下午2點20分回宮安座。

白沙屯媽祖健走
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