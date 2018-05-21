2500年前佛陀舍利子 至今仍會增生？

2018-05-21 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



南華大學即日起至至6月21日，在學校中道樓三好廳展出第八十一屆「佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展」，展出來自全世界數十個國家「佛教聖物佛陀舍利子」，歡迎民眾前往瞻禮佛陀舍利子，祈求平安和順、福慧增長。

南華大學為讓師生認識「佛文化」、學習佛陀精神，特別邀請社團法人中華國際嘠檔巴佛教協會蒞校策展，今天下午由嘎檔巴佛教協會理事長慧吉祥，與嘉義縣民政處處長陳宏基、南華大學林聰明校長、吳萬益學術副校長、林辰璋行政副校場等人，舉行開幕剪綵儀式，並循禮進行佛舍利安座、獻供哈達、獻花，場面莊嚴。

林聰明表示，此次能展出全世界數十個國家佛教聖物、佛陀舍利子是相當難得機會，而這些珍貴佛陀舍利子皆為國際嘠檔巴大導師、中華國際嘠檔巴佛教協會的理事長依尊慧吉祥大活佛所收藏，校方也將展覽連結宗教所、生死以及自然療癒等系所教學。

中國佛教會副理事長釋明光指出，佛陀與諸大弟子舍利是有2500年歷史的珍貴古物，不單是佛教聖物，亦是人類歷史一級文化古物；也是佛教修行者慈悲與智慧的表徵。《大般若湼槃經》有云：「若見如來舍利，即是見佛」，透過佛舍利展不僅能廣結善緣，積極鼓勵眾生修行，更有正面引導向善效應。