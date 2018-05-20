桃園霄裡石母娘娘誕辰 上千義子義女祝壽

2018-05-20 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢、八德交界霄裡客家庄石母娘娘今天生日，許多義子義女都回來祝壽，同時為為古錢幣換上新紅線為家人祈福，元智大學資訊傳播學系，還有中原大學室內設計系為主的駐地工作室長時間拍攝與研究地方信仰、文化發展，也在現場展出成果，同時完整記錄石母娘娘生日活動，為霄裡留下難得的紀錄。

苗栗、新竹、高雄等客家庄供奉石母娘娘的信徒，上午也組團到桃園霄裡慶祝石母娘娘262年生日，受到在地文化團體熱情歡迎，除了祭典、客家戲曲，還有道地客家美食，儘管不到中午氣溫就超過30度大家汗如雨，但是慶祝歡樂氣氛不減。

霄裡石母娘娘管委會主委吳錦淇表示，今年返鄉人潮有增無減，義子義女利用周六、周日兩天假日回來拜石母娘娘，很多人是全家出席，也有帶孫女孫兒請石母娘娘收為義女義子，大家重新為古錢幣換新紅錢，繫好後掛在脖子，也有人套在手腕，代代相傳並奉行石母娘娘救世的精神散播愛心。