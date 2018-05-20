攝影、工藝、水墨 來竹縣文化局美術館一次看夠

2018-05-20 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣文化局美術館昨天共3個展覽舉行開幕，包括東中72-校友攝影展首部曲-追光逐影、工藝巔峰-2018竹林雅集會員聯展、澄懷味象─桐花物語水墨創作心情故事分享展，一次帶給民眾三種不同的視覺饗宴。

昨天首先開幕的是東中72-校友攝影展首部曲-追光逐影，由一群熱愛攝影的竹東高中校友共同參與展出，文化局長張宜真表示，展覽共有60幅作品，展出者整合了傳統與現代的攝影作品，其中，洪安妮的作品「追求」，創作源於作品中的兩位主角，因為熱愛海洋且喜愛潛水，因此特別為兩人設計在水中拍攝婚紗，藍色基調展現出這對新人的共同興趣。

下午接力開幕的有竹林雅集會員聯展以及桐花物語水墨創作心情故事分享展。竹林雅集成立的初衷，是結合各種類別的工藝美術工作者，並藉由作品的展出相互砌磋，促進藝術家創作出美好的作品，這次的聯展主要展出竹雕、竹編、堆漆、陶藝、螺鈿、木雕、琉璃等特色藝術品。

桐花物語水墨創作展則是由藝術家廖美玲與炳亮夫妻共同展出，兩人與桐花相當有緣，年輕時經營梧桐、油桐木材加工廠，對桐花有深厚的情感，他們將桐花美景加上自己浪漫的想像，陸續創作許多作品，也許民眾在看展時能閱讀到他們創作時的心情故事。