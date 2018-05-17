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籌備1年 「偶遇青鳥」創意戲劇拿下全國偶戲第一名

2018-05-17 19:49聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

「短短20分鐘，他們籌備了1年！」彰化縣達德商工幼保科以「尋找幸福的青鳥」為主題，參加「106學年度全國學生創意戲劇比賽」勇奪「綜合偶戲類組」特優第一名，校長許維純說，學生為了準備這齣偶戲，改劇本、排練，親手縫製戲偶，並加入創意元素、搭配音樂，不斷排練以求完美，終於奪得佳績，接下來將會到彰化縣的國中、國小巡演，希望用精彩的偶戲，傳達劇本中的生命教育精神。

達德幼保科學生動員高二學生，改編經典童話「青鳥」，幼保科主任張素綾表示，這齣戲以生命教育的概念來設定整齣劇的劇本、角色和音樂，並結合幼教常用的「七巧板」教具，變化拼出劇中不同的巨型道具，更增添創意和童趣元素。

張素綾說，這齣劇融合了親情、團結、勇氣等元素，主要是一對相依為命的兄妹，為了替老婆婆的孫女治病，與貓咪、小狗和火一起踏上尋找青鳥的冒險旅途。為了展現劇中魔幻的場景，所有表演學生穿著黑衣黑褲操作戲偶和大型道具，且為了追求完美，他們多次排練都錄影，再一遍遍重看，檢討、修正。

幼二甲學生莊幃真住在南投，每天辛苦通勤來上學，因為留校排練、做道具，往往很晚回家，也因此和父親多次爭吵，但是後來父親看她如此積極投入，也慢慢轉為支持。帷真說，父親是傳統的嚴父，但聽到她參賽拿回第一名，雖然沒有說什麼讚美的話，卻難得露出一抹微笑，「那樣就很感動了」。

負責演出貓咪的鄭芊誼和演出小狗的方鴻玟說，他們是戲份很重的配角，但因為是動物，一開始不知道如何表現，老師要他們回家好好觀察貓咪和狗生活的樣子，在演出時即使是沒有台詞的橋段，她們都會有互動、表現貓咪和小狗平常搔癢、張望、搖尾的樣子，一點細節都不放過，把這兩個角色演得活靈活現。

張素綾說，為了讓學生「入戲」，學生必須親手製作自己負責操演的戲偶，演出前還讓他們帶回家長時間相處培養感情。參與的學生都說，經過這次比賽，她們更了解團隊之間該如何互助、互相鼓勵，也從表演中學到更多情緒表達的方法，是課堂外一場很棒的學習。

達德商工幼保科以精細的道具、精彩的偶劇表演，奪得「106學年度全國學生創意戲劇比...
達德商工幼保科以精細的道具、精彩的偶劇表演，奪得「106學年度全國學生創意戲劇比賽」綜合偶戲類組特優。記者凌筠婷／攝影
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達德商工幼保科以精細的道具、精彩的偶劇表演，奪得「106學年度全國學生創意戲劇比...
達德商工幼保科以精細的道具、精彩的偶劇表演，奪得「106學年度全國學生創意戲劇比賽」綜合偶戲類組特優。記者凌筠婷／攝影
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